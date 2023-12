Mais de 22 mil vagas abertas em 218 concursos e seleções pelo país

Oportunidades estão em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos

O Ministério Público do Trabalho (MPT) oferece o maior salário entre as seleções: R$ 37.731. São três vagas para a carreira de procurador do trabalho. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. O prazo para se inscrever vai até 10 de janeiro.

A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS), em parceria com o governo do Espírito Santo, está com 391 vagas para o cargo de assistente administrativo. As oportunidades são para trabalhar em órgãos do Estado. O salário é de R$ 1.626, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de dezembro de 2024.