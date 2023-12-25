Mais de 22 mil vagas abertas em 218 concursos e seleções pelo país

A última semana de 2023 começa com 218 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o Brasil. A oferta é de mais de 22 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, em postos efetivos e temporários.

As chances são de prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) oferece o maior salário entre as seleções: R$ 37.731. São três vagas para a carreira de procurador do trabalho. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. O prazo para se inscrever vai até 10 de janeiro.

A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS), em parceria com o governo do Espírito Santo , está com 391 vagas para o cargo de assistente administrativo. As oportunidades são para trabalhar em órgãos do Estado. O salário é de R$ 1.626, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de dezembro de 2024.

O processo seletivo da Prefeitura da Serra tem 360 chances para profissionais de nível médio. Os selecionados terão ganhos de R$ 2.792. Os interessados podem garantir a participação até o dia 8 de janeiro.