Nível superior

ANTT lança edital de concurso com salário de até R$ 17 mil

Oferta é de 220 vagas, sendo 50 imediatas e 170 para formação de cadastro de reserva; inscrições podem ser feitas no período de 15 de janeiro a 5 de fevereiro

3 min de leitura min de leitura

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lançou nesta quinta-feira (28) o edital de abertura de concurso público com 220 vagas, sendo 50 imediatas e 170 para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 17.071,35, somando o salário de R$ 16.413,35 e o auxílio-alimentação de R$ 658.

As oportunidades são para a carreira de especialista em regulação de transportes terrestres, que exige formação superior.

As inscrições deverão ser realizadas no site do Cebraspe, banca organizadora, das 10 horas do dia 15 de janeiro até as 18 horas de 5 de fevereiro de 2024.

Sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). (ANTT/Divulgação)

A taxa de participação é de R$ 160 e pode ser paga até o dia 28 de fevereiro de 2024. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.

O concurso da ANTT contará com provas objetivas e discursivas, avaliação de títulos e curso de formação. Os exames serão aplicados no dia 14 de abril de 2024 e serão compostos por 170 questões do tipo "certo" ou "errado", sendo 50 itens sobre Conhecimentos Básicos e 120 itens Específicos.

As questões serão divididas da seguinte forma: Língua Portuguesa; Regulação a Agências Reguladoras; Legislação Aplicada à Regulação em Transporte Terrestre; Direito administrativo; Direito Constitucional; e Conhecimentos Específicos.

Já a avaliação discursivas será composta por um parecer de, no mínimo, 45 linhas até, no máximo, 60 linhas acerca do tema "Regulação e Agências Reguladoras".

Os candidatos aprovados nas etapas anteriores serão convocados para a avaliação de títulos. Nesta etapa serão pontuados os títulos de experiência profissional e acadêmica dos candidatos.

O curso de formação terá a carga horária de até 120 horas e será realizado de forma presencial na cidade de Brasília DF.

Os candidatos aprovados serão lotados a critério da Administração em Brasília DF.

Confira as vagas

Especialista em regulação de transportes terrestres

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação. Vagas: 10 imediatas e 38 para cadastro

Especialista em regulação de transportes terrestres: direito

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito.

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito. Vagas: 10 imediatas e 38 para cadastro

Especialista em regulação de transportes terrestres: Economia

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Economia.

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Economia. Vagas: 20 imediatas e 56 para cadastro

Especialista em regulação de transportes terrestres: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Logística, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Engenharia de Infraestrutura

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, ou Engenharia de Produção, ou Engenharia de Transportes e Logística, ou Engenharia Mecânica, ou Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia de Infraestrutura.

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, ou Engenharia de Produção, ou Engenharia de Transportes e Logística, ou Engenharia Mecânica, ou Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia de Infraestrutura. Vagas: 76

Resumo do concurso

Banca: Cebraspe



Edital: para ver clique aqui

clique aqui Cargos: especialista em regulação de transportes terrestres

especialista em regulação de transportes terrestres Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 50 + 170 CR

50 + 170 CR Remuneração: R$ 17.071,35, somando o salário de R$ 16.413,35 e o auxílio-alimentação de R$ 658

R$ 17.071,35, somando o salário de R$ 16.413,35 e o auxílio-alimentação de R$ 658 Inscrições: de 15 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta