Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Superpoderes

O bonde de Amaro, Erick e Pazolini ganha força política no ES

Com eleição do delegado em Vitória, grupo político ascendente abrigado no Republicanos passa a acumular o comando da Assembleia Legislativa com o do Poder Executivo na Capital

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

04 dez 2020 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O trem-bala do Republicanos no ES
O trem-bala do Republicanos no ES Crédito: Amarildo
Eleito prefeito de Vitória no último domingo (29), o deputado estadual Lorenzo Pazolini não chega à prefeitura sozinho. Traz consigo um grupo político próprio, que não é o do governador Renato Casagrande (PSB). Tampouco pode-se dizer que seja o grupo liderado no Estado por Paulo Hartung (MDB) – embora alguma influência do ex-governador possa efetivamente ser apontada aqui e e ali, de maneira indireta, na sua campanha e agora na sua equipe de transição. Mas Pazolini não é, em essência, um produto do hartunguismo. Não.
O delegado de polícia representa um terceiro grupo, ao qual se incorporou quando chegou à Assembleia Legislativa. É um grupo que tem cara própria (jovem), ambições próprias e projeto próprio de ascensão política no Estado. É o grupo hoje incubado no partido Republicanos (ex-PRB), do qual também fazem parte o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso; o deputado federal Amaro Neto; o deputado estadual Hudson Leal; e o ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa Roberto Carneiro, presidente estadual do partido, articulador político do grupo e agora coordenador da equipe de transição de Pazolini em Vitória.
Todos eles estão reunidos no Republicanos, ao qual Pazolini filiou-se em abril deste ano, após ter sido eleito deputado em 2018 pelo nanico PRP, extinto no ano seguinte.
Em torno desse mesmo grupo – por assim dizer, num segundo anel –, também gravitam outros deputados jovens, não filiados ao Republicanos, como Vandinho Leite (PSDB) e Alexandre Xambinho (PL), que por muito pouco não se filiou ao partido de Amaro em março, mas desistiu por uma questão circunstancial, quando Amaro transferiu o título eleitoral para a Serra.
De quebra, aumentando sua “taxa de popularidade”, o Republicanos também exibe hoje em seus quadros o atual prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, também filiado em meados de março, como aposta do partido para a reeleição. Este já não é assim tão jovem, na verdade é como um “eterno jovem”, do alto de seus 64 anos não aparentados.
Mas em agosto Amaro decidiu não concorrer à Prefeitura da Serra. No mês seguinte, foi a vez de Meneguelli anunciar que não tentaria a reeleição em Colatina. E assim o Republicanos de repente viu-se desfalcado de duas de suas principais apostas eleitorais para crescer e ganhar terreno político nesse pleito municipal.
Ainda assim, após ter filiado muitos prefeitos em fim de mandato e articulado chapas por todo o interior do Estado, o partido conseguiu lançar quase 30 candidatos a prefeito, ficando atrás, nesse quesito, apenas do PSB, o partido que governa hoje o Estado, com seus 39 candidatos.
No 1º turno, o Republicanos foi bem, tendo conseguido eleger nove prefeitos no Espírito Santo. Mas, a bem da verdade, nenhum em uma cidade que enchesse os olhos pelo tamanho e importância econômica e política. A ausência de Amaro e Meneguelli no páreo fez falta. No 2º turno, contudo, o W.O. na Serra e em Colatina foi compensado com sobras pela vitória irrefutável de Pazolini na capital do Estado.
O partido assim não apenas completou dez prefeituras em solo capixaba (o seu número de urna). A chegada do Republicanos à Capital faz o grupo político abrigado no partido pular alguns degraus nessa rápida subida rumo a futuras eleições majoritárias estaduais (Senado e Palácio Anchieta). No cômputo geral, essa eleição deu um resultado excelente ao grupo de Erick, Roberto e Amaro, que sai dela muito fortalecido e, definitivamente, pode começar a sonhar mais alto no cenário político estadual.
Em entrevista concedida no dia 28 de outubro ao podcast Papo de Colunista, Meneguelli mencionou o próprio Erick como possível candidato ao governo do Estado em 2022, enquanto ele mesmo já não descarta disputar a vaga para o Senado.
Não é demais lembrar que, desde o início de 2017, com a chegada de Erick Musso à presidência da Assembleia (com o apoio do então governador Paulo Hartung), esse grupo político é quem dá as cartas no Poder Legislativo estadual. O cidadão comum não deve nem desconfiar, mas o jovem deputado é o segundo homem mais poderoso do Espírito Santo, do ponto de vista político.
Agora, com a chegada à Prefeitura de Vitória, esse mesmo grupo pode acumular o controle do Legislativo estadual com o do Executivo da Capital. Então perceba: não é que esse grupo tenha se encorpado, ganhado “musculatura política”... Ele ficou anabolizado!
Finda a eleição municipal, já começam os preparativos para outra que, a partir desse resultado em Vitória, passa a ser ainda mais importante para o grupo do governador Renato Casagrande: a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa no próximo biênio, que já é logo ali na esquina, em 1º de fevereiro.

Veja Também

Casagrande colheu bons frutos das urnas, mas também alguns abacaxis

IMPORTÂNCIA REDOBRADA

Essa eleição da Mesa Diretora, que já seria importantíssima para o governo em quaisquer circunstâncias, adquire agora gravidade ainda maior para Casagrande e seu núcleo político: pensando em 2022, talvez não lhe interesse tanto esse acúmulo de poder de um grupo ascendente que não é o dele, pelos próximos dois anos.
Por isso é possível que, dessa vez, o governador prefira entrar mais diretamente no processo para buscar emplacar um nome alternativo ao de Erick, em vez de novamente assistir à recondução do deputado de Aracruz à presidência, quase por aclamação, como em 2019.
Líder do governo Casagrande, o deputado Dary Pagung (PSB) já começa a se movimentar. Também muito aliado do governador, o coronel Alexandre Quintino (PSL) queimou a largada e, já no mês de março, declarou à coluna que é pré-candidato à presidência. Erick não revela interesse, mas negar a esta altura faz parte do jogo, e tudo indica que é candidatíssimo.
Até porque, falando em “queimar a largada”, Erick chegou a antecipar sua reeleição para 27 de novembro do ano passado, naquela votação muito polêmica e posteriormente revogada. Se, em novembro de 2019, já queria tanto ser o presidente no biênio 2021/2023, por que não haveria de ser candidato agora, disputando na data “normal”?
Por tudo isso, será especialmente interessante acompanhar como vai se posicionar o governo Casagrande nesse processo interno (mas nunca tão “interno” assim) da Assembleia, no decorrer de dezembro e janeiro.

Veja Também

Prefeitos eleitos na Grande Vitória se encontram com Casagrande

PUXADOR DE VOTOS? NÃO, DO TRIO!

Para Erick, em especial, a vitória de Pazolini em Vitória foi muito importante e pode ser considerada uma vitória pessoal também para ele. O tamanho da importância que o presidente da Assembleia deu à eleição do colega pode ser medido por seu empenho pessoal na campanha.
Após ver a derrota de seu candidato, o vereador Alcantaro (PSD), em sua própria casa, Aracruz, Erick mergulhou de cabeça na campanha de Pazolini: em carretas pelas ruas de Vitória, era ele quem ia na frente, segurando o megafone e animando o cortejo.

GANHOU TAMBÉM EM CARIACICA

Em tempo: Erick acabou saindo com saldo bem positivo dessas eleições municipais, pois também ganhou com Euclério Sampaio (DEM), apoiado por ele desde o início do 1º turno, em Cariacica.

Veja Também

Prefeito de Viana define equipe de transição de Euclério em Cariacica

ERICK VAI A CASAGRANDE

Erick foi ao encontro de Casagrande nesta quinta-feira (3) e, por cerca de meia hora, conversou a sós com o governador, como publicou o colega Leonel Ximenes. Foi saudar o chefe do Executivo estadual por seu aniversário de 60 anos e lhe deu um presente (que parecia uma garrafa de vinho). Oficialmente, falaram sobre a pauta da Assembleia neste fim de ano, que ainda inclui a votação do orçamento estadual para 2021. Mas, de novo: a eleição da Mesa está aí.

PRESENTES E PRESENTES

Esse presente aí só não pode ter sido um de grego, como o regalado por Erick a Casagrande em 27 de novembro de 2019.

LIGAÇÕES HARTUNGOSAS 1

A influência de Paulo Hartung na vitória de Pazolini em Vitória manifesta-se na presença de antigos colaboradores do ex-governador na equipe e no núcleo de campanha do candidato; na presença de aliados históricos dele, como César Colnago (PSDB) e Lelo Coimbra (MDB), apoiando a candidatura do delegado; e agora, por exemplo, na presença de Aridelmo Teixeira (Novo) na equipe de transição do prefeito eleito.

Veja Também

Amaro, amaristas e os aliados de Hartung com Pazolini em Vitória

LIGAÇÕES HARTUNGOSAS 2

Entre 2015 e 2018, Erick Musso foi “adotado” politicamente por Hartung, de quem chegou a ser vice-líder na Assembleia, de 2015 a 2016, até chegar à presidência da Casa com suas bênçãos. Roberto Carneiro foi secretário estadual de Esportes e chefe da Casa Civil de Hartung em seu último governo. Amaro por pouco não assumiu a Secretaria de Esportes no começo de 2017.

MARCELO SANTOS

Embora tenha excelente trânsito com o governador Renato Casagrande, o deputado Marcelo Santos (Podemos) também é muito bem entrosado com esse grupo que hoje controla a Assembleia e agora chega à Prefeitura de Vitória.

POLICENTRISMO

Ao que tudo indica, podemos estar diante do fim do “mundo bipolar” que dominou a política capixaba nos últimos anos, dividida entre Paulo Hartung e Casagrande, para ingressarmos em um sistema policêntrico, com três ou mais polos políticos coexistindo, enquanto equilibram e medem forças.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES

Eleito na Serra, Vidigal se reúne com Casagrande no Palácio Anchieta

Da Vitória está com Covid-19 e não vai a encontro com Rodrigo Maia no ES

Raposa Política: os melhores piores momentos das eleições de 2020 no ES

Maia se reúne com Casagrande e deputados capixabas nesta sexta (4), em Vitória

Casagrande prestará contas à Assembleia na próxima segunda (7)

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Lorenzo Pazolini Paulo Hartung Prefeitura de Vitória Renato Casagrande Amaro Neto Eleições 2020 Sérgio Meneguelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados