Gandini fecha com DEM em Cariacica, mas DEM fecha com Pazolini em Vitória

O Cidadania de Gandini vai apoiar Euclério em Cariacica, mas o DEM de Euclério vai apoiar Pazolini (contra Gandini) em Vitória Crédito: Amarildo

No entanto, o apoio do Cidadania a Euclério será unilateral: não haverá contrapartida favorável a Gandini em Vitória. Ao contrário do que costuma ocorrer nesses casos, o DEM não apoiará o candidato do Cidadania na Capital (Gandini), em retribuição ao apoio do Cidadania ao candidato do DEM em Cariacica (Euclério).

Na verdade, em vez de retribuir o apoio de Gandini a seu candidato em Cariacica, o DEM decidiu engrossar a coligação de Lorenzo Pazolini (Republicanos) , o 3º deputado estadual desta história, adversário direto de Gandini pela Prefeitura de Vitória. Por ironia, o anúncio do apoio do DEM em Vitória a Pazolini foi feito nesta segunda-feira (14), cerca de duas horas depois de Euclério informar a coluna sobre a decisão de Gandini favorável a ele (logo ao DEM) em Cariacica.

Esta fase de fechamento de alianças eleitorais é repleta de tabelinhas e triangulações – os acordos partidários que envolvem dois ou mais municípios. Mas nessa aí, claramente, um vértice não se fechou.

Questionado pela coluna sobre a ausência de “compensação” para o Cidadania, Euclério afirmou que até chegou a tentar interceder a favor de Gandini em conversa com o quarto deputado estadual deste enredo: Theodorico Ferraço , considerado o “presidente de fato” do DEM no Espírito Santo. Segundo Euclério, porém, Ferraço deu ao presidente municipal do DEM, o vereador Cleber Felix, carta branca para fechar os acordos em nome da sigla na Capital. E Clebinho, como é mais conhecido, sempre preferiu um entendimento com Pazolini.

“Tentei influenciar Ferraço, cheguei a defender o apoio do DEM a Gandini em Vitória, mas ninguém influencia a cabeça de Ferraço. E, para te dizer a verdade, estou completamente focado em Cariacica”, declarou Euclério.

A bem da verdade, o Republicanos (de Pazolini) também está com Euclério em Cariacica e foi mais rápido no anúncio. O apoio do partido a Euclério foi declarado na semana passada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso , um dos maiores líderes do Republicanos no Estado – com direito a foto lado a lado. Assim, na realidade, se o DEM tivesse porventura trocado Pazolini por Gandini em Vitória, Euclério correria o risco até de perder o apoio do Republicanos a ele em Cariacica.

EUCLÉRIO TOMANDO BOMBA

Falando nisso, a adesão do Cidadania à coligação de Euclério em Cariacica fortalece ainda mais um movimento em torno do deputado que já tem uma dimensão inesperada para esta altura do processo. Inegavelmente, Euclério tem conseguido atrair muitos apoios de peso antes do tiro de largada da campanha, incluindo pessoas e partidos antagônicos entre si no plano político estadual.

“Nosso projeto tem espaço para todo mundo que quer bem à nossa cidade. Você não vai me ver defendendo bandeira de esquerda, de direita, de A, B ou C, nem defendendo interesses de grupos. A solução para Cariacica é a união. É por isso que as igrejas estão vindo para cá, até a católica”, prega o “milagreiro político” Euclério, agora em sua versão “paz e amor”.

JOEL FICOU NA MÃO

Joel da Costa, também candidato a prefeito da cidade (só que pelo PSL). A decisão do Cidadania de apoiar Euclério em Cariacica também de certo modo surpreende porque trata-se do partido do prefeito Juninho , que tem maior proximidade política com o vereador, também candidato a prefeito da cidade (só que pelo PSL).

Em 2016, Joel foi o candidato a vereador mais votado em Cariacica, pelo MDB. Depois migrou para o Cidadania. Na janela para vereadores trocarem de partido, entre março e abril deste ano, ele passou do Cidadania para o PSL, mas sempre na certeza de que o partido de Juninho ficaria com ele na eleição de novembro. Em declaração à coluna, publicada em 19 de julho, ele chegou a verbalizar essa certeza que, agora, não se cumpriu.

A NOVA VELHA SITUAÇÃO DE CLEBINHO

Com o fechamento do apoio do DEM à candidatura do deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) a prefeito de Vitória, o presidente da Câmara Municipal, vereador Cleber Felix (DEM), está definitivamente fora da disputa pelo cargo de prefeito. Se não se tornar vice na chapa de Pazolini, Clebinho, como é mais conhecido, será candidato à reeleição na Câmara. É o que ele mesmo diz:

“Sou candidato à reeleição, mas estou à disposição desse grupo. A vice você discute com os partidos que estão juntos. Não tenho vaidade e nenhuma ganância de ser vice.”

TRÊS POR UM

Em troca do apoio do DEM ao candidato do Republicanos a prefeito de Vitória (Pazolini), o Republicanos apoiará os candidatos do DEM em três outros municípios capixabas: Cariacica (Euclério), Cachoeiro de Itapemirim (Diego Libardi) e Marataízes (a deputada federal Norma Ayub).

Ou seja, nessa negociação entre as duas legendas, Vitória teve “peso 3”, por ser a principal vitrine política entre as cidades do Espírito Santo.

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