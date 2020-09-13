Jefferson e Jair: o Chefe Camaleão agora a serviço do Capitão

Codinome: Bob Jeff

Com ele não tem tabu

Da sua tribo é o chefe

Seu cajado é de bambu

Vai pra cá e vai pra lá

Você vem com o fubá

Ele já voltou com o angu



Pulando de seita em seita

Servil, a muitos serviu

Desta feita, “é direita”

“Conservador do Brasil”

Pra provar sua nova raia

Faz live com o Malafaia

E até foto com fuzil



“Quem estiver no poder

É nesse que eu vou colar

Ainda melhor se eu puder

Uma pasta legal descolar

Esse papo de coerência

Já cansou minha paciência

Não venham mais me amolar!”



“Nós estamos sempre aí

(Quem se alterna são vocês)

Sempre prontos a cair

Nos braços do chefe da vez

Agora a vez é do Jair

É a ele que vamos servir

Como nosso melhor freguês”



“Do PTB sou cacique

O Chefe Camaleão

Minha arma de grosso calibre

Agora é do Capitão

Sou jogador, rei do blefe

Sou o terror do STF

Eu sou o Senhor Centrão”



“Que importa com quem estive?

Collor, Lula, tantos mestres...

Sou Garrincha, o rei do drible

O passado a gente esquece!

Mensalão? Condenação?

Prisão por corrupção?

É só apertar delete”



“O PTB era esquerda?

Era a sigla de Brizola?

Isso aí a gente emenda

Quem é que pra isso dá bola?

Já baixei resolução:

Nesta próxima eleição

Aliança com esquerda não rola”*



“É isso aí, minha audiência!

Não existe mais mamata!

Agora me deem licença

Tá rolando uma coisa chata

Vou ali resolver uma treta

Minha filha tá sendo presa

Na Operação Catarata…”



* Aqui no Espírito Santo

Isso teve repercussão:

Max, Gandini e outros tantos

Perderam essa adesão

E o PTB vai lançar

Um monte de militar

Sofreu uma transmutação

