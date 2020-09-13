Jefferson e Jair: o Chefe Camaleão agora a serviço do Capitão

Confira abaixo o Cordel Político deste domingo (13), sobre um dos coadjuvantes mais importantes da política brasileira neste século, agora irmanado com o atual protagonista. Boa leitura!
Codinome: Bob Jeff
Com ele não tem tabu
Da sua tribo é o chefe
Seu cajado é de bambu
Vai pra cá e vai pra lá
Você vem com o fubá
Ele já voltou com o angu
Pulando de seita em seita
Servil, a muitos serviu
Desta feita, “é direita”
“Conservador do Brasil”
Pra provar sua nova raia
Faz live com o Malafaia
E até foto com fuzil
“Quem estiver no poder
É nesse que eu vou colar
Ainda melhor se eu puder
Uma pasta legal descolar
Esse papo de coerência
Já cansou minha paciência
Não venham mais me amolar!”
“Nós estamos sempre aí
(Quem se alterna são vocês)
Sempre prontos a cair
Nos braços do chefe da vez
Agora a vez é do Jair
É a ele que vamos servir
Como nosso melhor freguês”
“Do PTB sou cacique
O Chefe Camaleão
Minha arma de grosso calibre
Agora é do Capitão
Sou jogador, rei do blefe
Sou o terror do STF
Eu sou o Senhor Centrão”
“Que importa com quem estive?
Collor, Lula, tantos mestres...
Sou Garrincha, o rei do drible
O passado a gente esquece!
Mensalão? Condenação?
Prisão por corrupção?
É só apertar delete”
“O PTB era esquerda?
Era a sigla de Brizola?
Isso aí a gente emenda
Quem é que pra isso dá bola?
Já baixei resolução:
Nesta próxima eleição
Aliança com esquerda não rola”*
“É isso aí, minha audiência!
Não existe mais mamata!
Agora me deem licença
Tá rolando uma coisa chata
Vou ali resolver uma treta
Minha filha tá sendo presa
Na Operação Catarata…”
* Aqui no Espírito Santo
Isso teve repercussão:
Max, Gandini e outros tantos
Perderam essa adesão
E o PTB vai lançar
Um monte de militar
Sofreu uma transmutação