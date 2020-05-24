Desrespeitável público: o Circo dos Horrores da reunião de Bolsonaro

Quando você ouve, você pensa:

“REUNIÃO MINISTERIAL:

No mínimo discutirão os temas

Do máximo interesse nacional”

Mas quem pensou que fosse mesmo isto

Não conhece bem nossos ministros

Nem o dono desse carnaval



Palavrões, palavreado chulo

E comportamento indecoroso

Festival de injúrias e de insultos

Em um picadeiro vergonhoso

Pior que a forma, o conteúdo:

Na pauta foi discutido tudo

Menos o que importa para o povo



Em pleno combate à pandemia

Discutiram medidas concretas?

Nada! Só um show de baixarias

Paranoia e vitimismo em festa

Serão esses mesmos os ministros?

Nunca antes alguém tinha visto

Reunião de Estado como esta



Sendo assim, senhoras e senhores,

Sejam, por favor, muito bem-vindos

A este nosso circo dos horrores

Estrelado por alguns ministros

E, no lugar de um estadista,

Nosso presidente piadista

Dono e apresentador do circo



De cara, o que fica mais patente:

O Jair não tem nem consciência

De qual é o seu papel e não entende

O que vem a ser a Presidência

Confunde a sua pessoa com o Estado

Entre seus xingamentos e seus brados

A mistura é colocada em evidência



Nos recados dados para o Moro

Fica clara a enorme confusão

Além de todo a falta de decoro,

O que sobra ali é falta de noção:

Ele acha que o Estado, seus ministros

E a PF devem estar a seu serviço

Dele mesmo, amigos, filhos e irmãos



E o ministro da Sem Educação?

Querendo ganhar biscoito do chefe

Mostrou a sua falta de noção

Em discurso doido, um grande blefe:

“Vim aqui pra’ cabar com Brasília!

E para a cadeia mandaria

Vagabundos do STF!”



Não precisa prender “vagabundo”

Aliás, poder pra isso ele não tem

Não precisa pôr fogo no mundo

E tampouco atacar ninguém

Se cuidasse direito do MEC

Que ao caos total está entregue

Já faria muito, muito bem...



E, nesse torneio mequetrefe,

Pra ver quem ao chefe agrada mais

A Damares se excedeu no blefe

Não quis ser deixada para trás

Disse que ia pedir, desse jeito,

Cana pra governador e prefeito

Reforçando os ataques verbais



E o sinistro do Meio Ambiente?

Como um garoto espertalhão

Deu uma dica para o presidente

Uma oportunista sugestão:

“Enquanto não tem ninguém olhando

Vamos nossa boiada passando

E alterando a legislação”



“Enquanto ninguém tá reparando

Vamos passar tudo sem o Congresso”,

Sugeriu-lhe de modo malandro,

“Este agora é o momento certo,

Já que a imprensa anda distraída”

(Sim: cobrindo a luta pela vida),

Propôs o nosso garotão esperto



Ou seja, por esse raciocínio,

Ou melhor, por esse raciocínico,

Ao governo o vírus foi propício

Útil sob o ângulo político

Pandemia foi conveniente

Pois criou o melhor ambiente

Pras mudanças que quer o ministro



Pão e circo, diziam os romanos

O pão é mais difícil a cada dia

Neste que já é o pior dos anos

Com esta crise e esta pandemia

Porém já sabemos, pelo menos,

Que com essa companhia temos

Da parte do “circo” garantia

