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Da pandemia ao pandemônio

Desrespeitável público: o Circo dos Horrores da reunião de Bolsonaro

Quando você ouve, você pensa: / “REUNIÃO MINISTERIAL / No mínimo discutirão os temas / Do máximo interesse nacional” / Mas quem pensou que fosse mesmo isto / Não conhece bem nossos ministros / Nem o dono desse carnaval

Públicado em 

24 mai 2020 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O Circo de Jair Bolsonaro
O Circo de Jair Bolsonaro Crédito: Amarildo
Cordel Político: o Circo dos Horrores da reunião ministerial de Bolsonaro

Quando você ouve, você pensa:
“REUNIÃO MINISTERIAL:
No mínimo discutirão os temas
Do máximo interesse nacional”
Mas quem pensou que fosse mesmo isto
Não conhece bem nossos ministros
Nem o dono desse carnaval

Palavrões, palavreado chulo
E comportamento indecoroso
Festival de injúrias e de insultos
Em um picadeiro vergonhoso
Pior que a forma, o conteúdo:
Na pauta foi discutido tudo
Menos o que importa para o povo

Em pleno combate à pandemia
Discutiram medidas concretas?
Nada! Só um show de baixarias
Paranoia e vitimismo em festa
Serão esses mesmos os ministros?
Nunca antes alguém tinha visto
Reunião de Estado como esta

Sendo assim, senhoras e senhores,
Sejam, por favor, muito bem-vindos
A este nosso circo dos horrores
Estrelado por alguns ministros
E, no lugar de um estadista,
Nosso presidente piadista
Dono e apresentador do circo

De cara, o que fica mais patente:
O Jair não tem nem consciência
De qual é o seu papel e não entende
O que vem a ser a Presidência
Confunde a sua pessoa com o Estado
Entre seus xingamentos e seus brados
A mistura é colocada em evidência

Nos recados dados para o Moro
Fica clara a enorme confusão
Além de todo a falta de decoro,
O que sobra ali é falta de noção:
Ele acha que o Estado, seus ministros
E a PF devem estar a seu serviço
Dele mesmo, amigos, filhos e irmãos

E o ministro da Sem Educação?
Querendo ganhar biscoito do chefe
Mostrou a sua falta de noção
Em discurso doido, um grande blefe:
“Vim aqui pra’ cabar com Brasília!
E para a cadeia mandaria
Vagabundos do STF!”

Não precisa prender “vagabundo”
Aliás, poder pra isso ele não tem
Não precisa pôr fogo no mundo
E tampouco atacar ninguém
Se cuidasse direito do MEC
Que ao caos total está entregue
Já faria muito, muito bem...

E, nesse torneio mequetrefe,
Pra ver quem ao chefe agrada mais
A Damares se excedeu no blefe
Não quis ser deixada para trás
Disse que ia pedir, desse jeito,
Cana pra governador e prefeito
Reforçando os ataques verbais

E o sinistro do Meio Ambiente?
Como um garoto espertalhão
Deu uma dica para o presidente
Uma oportunista sugestão:
“Enquanto não tem ninguém olhando
Vamos nossa boiada passando
E alterando a legislação”

“Enquanto ninguém tá reparando
Vamos passar tudo sem o Congresso”,
Sugeriu-lhe de modo malandro,
“Este agora é o momento certo,
Já que a imprensa anda distraída”
(Sim: cobrindo a luta pela vida),
Propôs o nosso garotão esperto

Ou seja, por esse raciocínio,
Ou melhor, por esse raciocínico,
Ao governo o vírus foi propício
Útil sob o ângulo político
Pandemia foi conveniente
Pois criou o melhor ambiente
Pras mudanças que quer o ministro

Pão e circo, diziam os romanos
O pão é mais difícil a cada dia
Neste que já é o pior dos anos
Com esta crise e esta pandemia
Porém já sabemos, pelo menos,
Que com essa companhia temos
Da parte do “circo” garantia

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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