Desrespeitável público: o Circo dos Horrores da reunião de Bolsonaro
Da pandemia ao pandemônio
Desrespeitável público: o Circo dos Horrores da reunião de Bolsonaro
Quando você ouve, você pensa:
/ “REUNIÃO MINISTERIAL / No mínimo discutirão os temas
/ Do máximo interesse nacional”
/ Mas quem pensou que fosse mesmo isto
/ Não conhece bem nossos ministros
/ Nem o dono desse carnaval
Cordel Político: o Circo dos Horrores da reunião ministerial de Bolsonaro
Quando você ouve, você pensa: “REUNIÃO MINISTERIAL: No mínimo discutirão os temas Do máximo interesse nacional” Mas quem pensou que fosse mesmo isto Não conhece bem nossos ministros Nem o dono desse carnaval
Palavrões, palavreado chulo E comportamento indecoroso Festival de injúrias e de insultos Em um picadeiro vergonhoso Pior que a forma, o conteúdo: Na pauta foi discutido tudo Menos o que importa para o povo
Em pleno combate à pandemia Discutiram medidas concretas? Nada! Só um show de baixarias Paranoia e vitimismo em festa Serão esses mesmos os ministros? Nunca antes alguém tinha visto Reunião de Estado como esta
Sendo assim, senhoras e senhores, Sejam, por favor, muito bem-vindos A este nosso circo dos horrores Estrelado por alguns ministros E, no lugar de um estadista, Nosso presidente piadista Dono e apresentador do circo
De cara, o que fica mais patente: O Jair não tem nem consciência De qual é o seu papel e não entende O que vem a ser a Presidência Confunde a sua pessoa com o Estado Entre seus xingamentos e seus brados A mistura é colocada em evidência
Nos recados dados para o Moro Fica clara a enorme confusão Além de todo a falta de decoro, O que sobra ali é falta de noção: Ele acha que o Estado, seus ministros E a PF devem estar a seu serviço Dele mesmo, amigos, filhos e irmãos
E o ministro da Sem Educação? Querendo ganhar biscoito do chefe Mostrou a sua falta de noção Em discurso doido, um grande blefe: “Vim aqui pra’ cabar com Brasília! E para a cadeia mandaria Vagabundos do STF!”
Não precisa prender “vagabundo” Aliás, poder pra isso ele não tem Não precisa pôr fogo no mundo E tampouco atacar ninguém Se cuidasse direito do MEC Que ao caos total está entregue Já faria muito, muito bem...
E, nesse torneio mequetrefe, Pra ver quem ao chefe agrada mais A Damares se excedeu no blefe Não quis ser deixada para trás Disse que ia pedir, desse jeito, Cana pra governador e prefeito Reforçando os ataques verbais
E o sinistro do Meio Ambiente? Como um garoto espertalhão Deu uma dica para o presidente Uma oportunista sugestão: “Enquanto não tem ninguém olhando Vamos nossa boiada passando E alterando a legislação”
“Enquanto ninguém tá reparando Vamos passar tudo sem o Congresso”, Sugeriu-lhe de modo malandro, “Este agora é o momento certo, Já que a imprensa anda distraída” (Sim: cobrindo a luta pela vida), Propôs o nosso garotão esperto
Ou seja, por esse raciocínio, Ou melhor, por esse raciocínico, Ao governo o vírus foi propício Útil sob o ângulo político Pandemia foi conveniente Pois criou o melhor ambiente Pras mudanças que quer o ministro
Pão e circo, diziam os romanos O pão é mais difícil a cada dia Neste que já é o pior dos anos Com esta crise e esta pandemia Porém já sabemos, pelo menos, Que com essa companhia temos Da parte do “circo” garantia