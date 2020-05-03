Sergio Moro versus Bolsonaro: de casamento do século a duelo do século

Começou de um jeito meio estranho

Este grande casamento arranjado

Jair tivera indiscutível ganho

Com certa decisão do magistrado

Sendo ou não sendo imparcial,

O fato é que o processo eleitoral

Foi por Moro influenciado



Em vez de manter equidistância

O então juiz, mesmo assim,

Aceitou, sem nenhuma relutância,

A proposta do Jair, lhe disse “sim”

Para mudar de Poder e de instância

Ser ministro da Justiça e Segurança

À carreira de juiz colocou fim



“Tacada de mestre do bilhar!”,

Comentou-se sobre o Jair, então,

Fez o olho do seu eleitor brilhar

Transferindo para a própria gestão

O prestígio e o selo da Lava Jato

Indicando ter compromisso, de fato,

Com o enfrentamento à corrupção



E Moro, o que ganhou com o matrimônio

Além de pôr em risco seu legado

Ou seja, ameaçar seu patrimônio

E lançar suspeitas sobre seus julgados?

Talvez, ver aprovado seu pacote

E depois retomar, ainda mais forte,

No Supremo, a carreira de togado



O cupido nesta história, o Santo Antônio

Foi o Paulo Guedes, Posto Ipiranga

No altar, ao celebrarem o matrimônio,

Jair prometeu a Moro “carta branca”

O insólito casal selou as bodas

E Moro, com essas garantias todas,

Decidiu, então, arregaçar as mangas



Mas logo se viu que algo ia mal

A alegria deu lugar a tretas

E o acordo pré-nupcial

Jamais foi seguido ao pé da letra

Durou bem pouco a lua de mel

Logo se transformou num mar de fel

E a aliança, posta na gaveta



Nesse casamento de fachada

Algo entre os dois não estava certo

A tal “carta branca” foi rasgada

Chegou, aliás, com “poder de veto”

Nomeação de Moro revogada:

Sua escolhida foi “desnomeada”

E ele teve que engolir, quieto



Moro encaminhou, sem perder tempo,

Para o Congresso o seu pacote

Com o chefe foi ver o Flamengo

E vestiram o mesmo uniforme

Mas não estavam bem no mesmo time

Jair só bocejou pro anticrime

E a verba de Moro sofreu cortes



E o que dizer, então, do Coaf?

Também tá lá no pré-nupcial:

Moro, para reforçar o combate,

Queria o órgão ali no seu quintal

Mas uma vez mais houve um problema:

Ele não leu as letras pequenas

O órgão foi para o Banco Central



Em agosto, a seu contragosto,

O conje quis trocar, de repente,

O chefe da Federal, posto no posto

Por Moro, e alguns superintendentes

Sem nenhum motivo aparente

Além, é claro, de blindar parentes

O ministro externou desgosto…



O conje, então, lhe esclareceu:

“A BIC mais forte é a minha

Quem manda nesta casa aqui sou eu!

Da Inglaterra não serei rainha”

Dessa vez não usou a caneta

A PF, então, ficou ilesa

Mas e quanto ao poder que Moro tinha?



Em janeiro Jair ameaçou

Separar em dois seu ministério

Já havia acabado o amor

O que seguia sendo um mistério:

O silêncio que gritava alto

Do paladino da Lava Jato

Sobre o Queiroz e rolos mais sérios…



Até que chegou o mês de abril

E, em plena crise da pandemia,

Jair por sua conta decidiu

Trocar o chefe da PF, à revelia

De Moro, que, após ser tão minado,

Pelo conje (e por si mesmo) apequenado,

Decidiu que esse sapo não engolia!



Aquela foi, pra ele, a gota d’água

O ministro se demitiu do cargo

E, após engolir tanto sapo e mágoa,

Abriu o jogo: “Bombas aqui trago!”

Não foi nada amigável o divórcio

Fez acusações sobre o ex-sócio

Que lhe causaram um imenso estrago



“Por que trocar o comando da PF?”

O próprio Moro respondeu à questão

O seu ex-conje e também ex-chefe

Quer controlar a instituição

Leia-se: obstruir inquéritos

Que possam atingir no coração

A ele, a seus filhos e a seu séquito



Jair deseja ter pleno controle

Botando ali “gente de confiança”

Que possa proteger a sua prole

Afastar o perigo das “crianças”

Passar-lhe informações diretas

Sobre as investigações abertas

Dançar conforme ele ditar a dança



Quer ter relatórios pessoais

E olha que os inquéritos são vários!

Tem rolo ali que não acaba mais:

No Rio, a rachadinha do Flávio

No Supremo, fakes do Edu e do Carlos

O estímulo a atos antidemocráticos

Vai ser longo o resumo diário...



No pronunciamento em sua defesa

(Piscina, Adélio, Marielle, Inmetro…)

Jair fez fala sem pé nem cabeça

Mas quase confirmou que o ex tá certo:

Pretende controlar a PF, sim!

Quer mesmo interferir, mas e daí?

E acha bem normal que seja assim…



Também acusou o seu ex:

“Negociou vaga no STF!”

O carbonário Moro, por sua vez,

Mostrou algo que desmente o ex-chefe

Deputada lhe fazendo uma “oferenda”

E ele dizendo “não estou à venda”

(Isso porque é padrinho da Zambelli...)



Agora o Supremo abriu inquérito

Quer apurar direito isso daí

Sergio Moro, o juiz pretérito

Agora é a “acusação” contra o Jair

Tem pedidos de impeachment, CPI...

Certeza: o casamento já acabou

Agora é ver se a casa vai cair

