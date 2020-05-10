Regina: Duarte, mas não Da Arte

Regina, do latim “rainha”,

Já foi a Rainha da Sucata

Já foi a Viúva Porcina

E, de Helenas, ficou farta

Mas seu maior “papelón”

Não tem CEP no Leblon

E sim lá na Esplanada



Com Lima, em “Roque Santeiro”,

Fez o Brasil rir e chorar

Contudo, dez anos inteiros

A novela esperou pra ir ao ar!

Censuraram o autor, Dias Gomes,

E isso, minha gente, tem nome:

Prazer, ditadura militar



Agora ela chama de “meu líder”

Presidente que elogia a ditadura

E, dizendo sim a seu convite,

Tornou-se secretária da Cultura

Mas não modificou em nada o órgão

De cultura, com Jair, seguimos órfãos

Já Porcina, do arbítrio, é Viúva



Foi o que ficou claro na entrevista

Desastrosa em que Regina surtou

Achando talvez que era pra revista

De novela, ou então pro “Vídeo Show”

Pensando que entrevista é “piquenique”

“Deu chilique”, como ela mesma disse

Quando ouviu perguntas de que não gostou



“Tortura sempre houve, sempre teve...

Onde tem vida tem morte, ora essa!

E quem é você? Como se atreve

A meter a Maitê nesta conversa?

Vocês estão desenterrando mortos!

A entrevista aqui mesmo agora corto”

Desse jeito: um barraco feio à beça



E o silêncio que chega a ser gritante,

Sobre a perda de alguns vultos, causa choque!

Fonseca, Migliaccio, Aldir Blanc,

Moraes, que, aliás, compôs pra “Roque”

Sem uma nota de pesar! Nem uma nota!

Mais parece que o governo não se importa

Enquanto a nossa cultura chora as mortes



Do Brasil, sempre foi namoradinha

Levou o cargo “por amor” ao presidente

Mas qualificações pra isso ela não tinha

E, representada, a classe não se sente

A namoradinha, é claro, é amadora

E politica pública, minha senhora,

Não se faz com amadorismo, é evidente



Essa Helena não é a de Troia

O cavalo, sim, que levou de presente

Do Jair, que, na verdade, nesta história,

Não tá nem aí pra cultura, obviamente

Esta pasta no governo é um caos à parte

A Regina é Duarte, não Da Arte

É preciso alguém que a classe represente

