Regina: Duarte, mas não Da Arte

Regina, do latim “rainha”, Já foi a Rainha da Sucata Já foi a Viúva Porcina E, de Helenas, ficou farta Mas seu maior “papelón” Não tem CEP no Leblon E sim lá na Esplanada
Com Lima, em “Roque Santeiro”, Fez o Brasil rir e chorar Contudo, dez anos inteiros A novela esperou pra ir ao ar! Censuraram o autor, Dias Gomes, E isso, minha gente, tem nome: Prazer, ditadura militar
Agora ela chama de “meu líder” Presidente que elogia a ditadura E, dizendo sim a seu convite, Tornou-se secretária da Cultura Mas não modificou em nada o órgão De cultura, com Jair, seguimos órfãos Já Porcina, do arbítrio, é Viúva
Foi o que ficou claro na entrevista Desastrosa em que Regina surtou Achando talvez que era pra revista De novela, ou então pro “Vídeo Show” Pensando que entrevista é “piquenique” “Deu chilique”, como ela mesma disse Quando ouviu perguntas de que não gostou
“Tortura sempre houve, sempre teve... Onde tem vida tem morte, ora essa! E quem é você? Como se atreve A meter a Maitê nesta conversa? Vocês estão desenterrando mortos! A entrevista aqui mesmo agora corto” Desse jeito: um barraco feio à beça
E o silêncio que chega a ser gritante, Sobre a perda de alguns vultos, causa choque! Fonseca, Migliaccio, Aldir Blanc, Moraes, que, aliás, compôs pra “Roque” Sem uma nota de pesar! Nem uma nota! Mais parece que o governo não se importa Enquanto a nossa cultura chora as mortes
Do Brasil, sempre foi namoradinha Levou o cargo “por amor” ao presidente Mas qualificações pra isso ela não tinha E, representada, a classe não se sente A namoradinha, é claro, é amadora E politica pública, minha senhora, Não se faz com amadorismo, é evidente
Essa Helena não é a de Troia O cavalo, sim, que levou de presente Do Jair, que, na verdade, nesta história, Não tá nem aí pra cultura, obviamente Esta pasta no governo é um caos à parte A Regina é Duarte, não Da Arte É preciso alguém que a classe represente