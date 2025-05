Preso em SP motorista que atropelou e matou jovem em calçada na Serra

Karen Moreira Barbosa, de 16 anos. Crédito: Acervo Pessoal

Foi preso em São Paulo Eduardo Rodrigues, de 60 anos, que em janeiro do ano passado atropelou e matou a jovem Karen Moreira Barbosa, de 16 anos. Ela caminhava ao lado da mãe em uma ciclofaixa no bairro Castelândia, na Serra, quando foi atingida por um caminhão. Morreu no dia seguinte de politraumatismo grave. Teste apontou que o motorista guiava o veículo alcoolizado.

Contra ele havia mandado de prisão, determinado pela Justiça em maio do ano passado, após aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Chegou a ser preso logo após a tragédia, mas foi solto em audiência de custódia, e desde então estava foragido.

A prisão ocorreu no último dia 16. Policiais militares paulistas faziam patrulhamento quando receberam a denúncia sobre um procurado da Justiça e localizaram o motorista. Ele vai enfrentar uma nova audiência de custódia, agora como réu em ação penal, no início da tarde desta quinta-feira (29).

Para o advogado Fábio Marçal, assistente de acusação no processo, representando a família da vítima, é emblemático que a prisão tenha ocorrido durante o maio amarelo, mês em que há uma mobilização de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, do número de mortes e feridos nas estradas.

“É uma prisão que traz um certo conforto para a família, que foi destroçada pela perda. A jovem era uma grande companheira da mãe, uma salgadeira que luta com muita dificuldade”, assinala.

A expectativa é de que agora o processo, com réu preso, ande mais rápido. “Nenhuma decisão trará a Karen de volta, mas a justiça tem que ser feita. Esperamos que na audiência de hoje ele permaneça preso até o julgamento e de lá siga para o cumprimento de sua pena, após condenação”.

Atropelamento e morte

Segundo a denúncia do MPES, o motorista cruzou a Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no sentido contrário, passou sobre a ciclofaixa, e parou na vegetação da via na direção oposta, sem reduzir a velocidade. No caminho atropelou e matou a jovem que caminhava ao lado de sua mãe, Lucinda Santos Moreira Barbosa.

Informa que os policiais que atenderam a ocorrência constataram que ele havia bebido. O teste do etilômetro apontou um resultado de 0,38 MG/L. O que indica, segundo o MP, “alteração da capacidade psicomotora do investigado em razão da influência de álcool na condução do veículo”. O que foi confirmado pelo próprio Eduardo em depoimento à polícia.

O Ministério Público destacou ainda que após o atropelamento, Eduardo não prestou socorro à vítima. “Restou apurado que em que pese o suspeito não ter se evadido do local do crime, ele não prestou socorro à vítima, ficando imóvel ao lado do caminhão após o acidente fumando um cigarro, e sequer realizou contato com as autoridades competentes para informar os fatos ocorridos”, destaca o texto.

O socorro foi solicitado por pessoas que passavam na região. “Sequer se importou com o estado da mesma (vítima), tendo populares ligado para a autoridade policial solicitando apoio, ação que demonstra o desprezo do indiciado com o resultado produzido pela sua conduta irresponsável de dirigir sob influência de álcool”, é dito na denúncia do MP.

A audiência de custódia está agendada para acontecer de forma on-line, considerando que o motorista ainda está detido em São Paulo. Será realizada pela 3ª Vara Criminal da Serra, responsável pelo Tribunal do Júri, às 12h55.

A defesa de Eduardo não foi localizada. O espaço segue aberto para sua manifestação.

A Gazeta integra o Saiba mais