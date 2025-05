Araceli dará nome a centro de apoio a vítimas de violência e desastre no ES

Uma casa na região central de Vitória está sendo escolhida para ser a sede do centro de apoio às vítimas, que será criado no Espírito Santo. Vão ser acolhidos os que foram alvo de crimes, mas também de calamidades públicas, desastres naturais e graves violações de direitos humanos. Entre elas, por exemplo, estão os afetados pelo desastre que atingiu o Rio Doce e as chuvas em Mimoso do Sul.



A iniciativa é do Ministério Público e visa oferecer acolhimento, orientação — inclusive jurídica e processual —, encaminhamento e assistência. O espaço receberá o nome de Casa Araceli, em homenagem a menina de 8 anos, alvo de vários crimes, em um dos casos mais emblemáticos do Estado e com repercussão nacional. E que virou símbolo da luta contra a violência sexual.