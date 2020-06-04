Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tecnologia

Como fica a tendência do compartilhamento após a pandemia?

A questão do transporte público é uma das mais evidentes, pois estávamos justamente no momento de combater o transporte particular individualizado, em função de todas suas nefastas consequências para as saúdes humana e das cidades

Públicado em 

04 jun 2020 às 05:00
Tarcísio Bahia

Colunista

Tarcísio Bahia

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas se tornaram parte do cenário das cidades Crédito: André Sobral/PMV
“Seria mais feliz sem o fardo de me preocupar com o que fica bem em mim... o fardo de ir comprar roupas... o fardo de pensar se o tipo de roupa que você usa te faz parecer certo tipo de pessoa... se todos esses fardos fossem eliminados, posso supor que eu seria mais feliz.” (Diário de uma garota normal, Phoebe Gloeckner)
Em tempos de sustentabilidade, a moda, dentro da própria moda, são (eram) os brechós e até mesmo o compartilhamento de roupas e acessórios, uma tendência impensável até há pouco tempo.
Isto era consequência de um novo modo de as pessoas enxergarem o planeta no qual vivemos. Uma situação que faria emergir uma nova sociedade, mais consciente, menos consumista, com maior desprendimento das coisas materiais.

Veja Também

Como será a nossa vida depois da pandemia do coronavírus?

Eventos virtuais serão cada vez mais parecidos com a realidade

Após a pandemia, Brasil se dividirá entre pessoas remotas e presenciais

Em paralelo, vieram outros serviços de compartilhamento, que vão desde bicicletas, patinetes, automóveis e até mesmo residências no modelo de hospedagem para turistas. É claro que a tecnologia atual de informação e comunicação via aplicativos possibilitou a disseminação da ideia do compartilhamento, facilitando seu uso por qualquer um que tenha um smartphone conectado à internet. Mas havia de fato uma nova mentalidade em curso e que, agora, no pós-pandemia, pode sofrer um revés.
E quanto aos livros, ou melhor, às bibliotecas públicas, afinal como garantir uma higienização eficiente dos livros a serem consultados, lidos, folheados? E aqui confesso que adoro pesquisar, passar horas numa boa biblioteca, como já tive a grata chance de fazer em várias ocasiões, pesquisando, estudando... O que será destes lugares de conhecimento a partir de agora? Ainda mais quando (quase) todos acham que basta ter um smartphone conectado à internet que o mundo de informação do Google nos daria conhecimento suficiente, o que de fato não é verdade.

Veja Também

Como a pandemia vai moldar o futuro das estruturas de nossas casas

Com a pandemia de coronavírus, nossas cidades sofrerão uma mutação

Dá para ter esperança? Agora é a solidariedade quem dá as cartas

Talvez se possa dizer agora, de novo, que a situação atual fará emergir uma nova sociedade, mais consciente, menos consumista, com maior desprendimento das coisas materiais. Mas aí se volta a uma etapa anterior no que se refere à possibilidade de dividirmos nossas coisas, sem querer possuí-las, mas de utilizá-las de modo coletivo, podendo haver um novo tipo de consumismo.
A questão do transporte público é uma das mais evidentes, pois estávamos justamente no momento de combater o transporte particular individualizado, em função de todas suas nefastas consequências para as saúdes humana e das cidades. Neste sentido, o risco do retorno ao desejo de cada um ter seu próprio carro ou moto é grande. Por outro lado, é também uma enorme oportunidade para a implementação do incentivo à mobilidade ativa, na qual as pessoas se deslocam a pé ou em bicicleta.

Veja Também

Nova geração de consumidores toma conta do mundo preocupada com o futuro

Surto de coronavírus reforça as mudanças nas relações interpessoais

As implicações do coronavírus no nosso isolamento social

Planos como o de Paris, no qual se deseja criar a “cidade em 15 minutos” para que o cidadão tenha todos os serviços urbanos que necessita acessar (casa – trabalho – escola – supermercado – lazer etc) neste intervalo de tempo, permitindo a efetividade do deslocamento por meio da mobilidade ativa é oportuno no momento atual, apesar de sabermos que isso não pode ser aplicado a toda a população.
Além disso, mesmo algo assim demoraria um longo tempo até ser efetivado em termos de políticas públicas. E, enquanto isso, o que fazemos?
Voltemos ao caso dos livros, uma paixão pessoal. Ao longo dos anos, fui acumulando uma biblioteca razoavelmente volumosa, e da qual me orgulho. Mas que custa manter sem poeira, que ocupa um enorme espaço físico e me custou certo gasto econômico. Bom, também se poderia dizer que não foi gasto, mas um investimento não retornável.

Veja Também

Estamos mesmo preparados para a sociedade da empatia?

Palavras mais buscadas na internet dizem muito sobre o isolamento social

Como aderir ao "novo normal" ou, quem sabe, escapar dele?

Não obstante, já faz tempo que estamos cada vez mais fazendo uso da leitura nas telas de vidro de computadores, notebooks e celulares, o que só foi intensificado no período da quarentena. A despeito dos alertas médicos sobre possíveis problemas nos sistemas ocular e cerebral, já tornamos a leitura digital algo rotineiro.
Quem gosta de livro, também gosta do cheiro do papel, da arte da capa e até de colecionar marcador de livro! Só que, tal como 2 e 2 são 4, é fácil imaginar que para o leitor, o que importa mesmo é o conteúdo, o texto literário, e apesar de todas as perdas afetivas em relação ao cheiro do papel, à arte da capa e aos marcadores de livro, talvez tenha chegado a hora de adotar um livro eletrônico com todas suas vantagens e que não são poucas.
Ainda assim, fica a angústia quanto ao futuro das bibliotecas e do desprendimento que vinha viabilizando o compartilhamento da materialidade.

Tarcísio Bahia

Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovacao e mobilidade urbana tem destaque neste espaco

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana Covid-19 Pandemia Isolamento social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados