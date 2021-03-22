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Economia

O futuro do trabalho após a pandemia e os desafios no Brasil

Relatório publicado pelo McKinsey Global Institute sugere que os formuladores de políticas públicas devem apoiar as empresas, expandindo e aprimorando a infraestrutura digital

Publicado em 22 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 mar 2021 às 02:00
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

Home office, modelo de trabalho foi adotado pela maior parte das empresas devido a pandemia
O trabalho remoto permanecerá para parte da mão de obra mais qualificada Crédito: Pixabay
Um relatório publicado no dia 18 de fevereiro pelo McKinsey Global Institute trouxe reflexões preocupantes sobre o futuro do trabalho após a pandemia da Covid-19. O relatório abordou as tendências em oito países, que representam 62% da economia global e quase a metade da população do planeta: China, França, Alemanha, Índia, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Muitas das tendências mapeadas já se manifestavam antes da pandemia.
Em síntese, “dada a concentração esperada de crescimento do emprego em ocupações de alta remuneração e declínios em ocupações de baixa remuneração, a escala e a natureza das transições da força de trabalho exigidas nos próximos anos serão desafiadoras”.
Automação por inteligência artificial, digitalização de processos e comércio digital são realidades que foram potencializadas desde a eclosão da pandemia. O trabalho remoto, por exemplo, permanecerá para parte da mão de obra mais qualificada. Governos e organizações precisam trabalhar juntos nessa transição para evitar que os trabalhadores menos qualificados fiquem pelo caminho.

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O relatório mostrou que os trabalhadores em ocupações na faixa salarial mais baixa usam habilidades cognitivas básicas e habilidades físicas e manuais em 68% do tempo, enquanto na faixa salarial média o uso dessas habilidades ocupa 48% do tempo gasto. Nas categorias mais altas, essas habilidades são responsáveis por menos de 20% do tempo laboral. As dificuldades na transição, portanto, serão maiores para os trabalhadores menos qualificados.
Avaliando a recuperação das economias após a crise pandêmica, o relatório sugere que os formuladores de políticas públicas devem apoiar as empresas, expandindo e aprimorando a infraestrutura digital. A clássica receita keynesiana dos gastos públicos puxando os gastos privados funciona e é capaz de direcionar novas trajetórias de desenvolvimento tecnológico, econômico e social. O relatório sugere que os governos devem considerar a extensão de benefícios e proteções aos trabalhadores, inclusive para desenvolver suas habilidades e conhecimentos no meio da carreira.
De acordo com o McKinsey Global Institute, o setor privado não é capaz, sozinho, de promover a recuperação nas economias estudadas. Guardadas as devidas proporções, sem um vigoroso gasto público em infraestrutura no Brasil, a recuperação econômica será ilusória.
Os pibinhos entre 2017 e 2019 já mostravam a fragilidade da crença na pujança do capital privado como motor na recuperação brasileira após o tombo recessivo anterior. A política da “austeridade fiscal expansionista” não se sustenta como receita para a saída de recessões e crises econômicas. Ela serve para retirar direitos sociais e trabalhistas na onda regressiva das reformas neoliberais.

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Restam poucas dúvidas de que a Emenda Constitucional 95/2016, a reforma trabalhista e a precarização da proteção ambiental são âncoras regressivas e instrumentos para gerar sobrevida ao modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, caracterizado estruturalmente pelo uso intensivo de mão de obra e recursos naturais “ilimitados”. Há problemas ambientais e sociais em seguirmos por esse conhecido caminho.
A literatura crítica nos diz que os países especializados em atividades “malthusianas” (oferta “ilimitada” de mão de obra e intensivas em recursos naturais) permanecerão pobres e com elevada concentração de renda, enquanto os países especializados em atividades “schumpeterianas” (inovações e retornos crescentes de escala) serão capazes de elevar o nível de seus salários e atingir padrões de vida maiores.
Quanto mais sofisticada for a estrutura produtiva de um país ou de uma região, mais ela demandará profissionais qualificados, com efeitos na distribuição funcional da renda, contribuindo para reduzir as desigualdades sociais.

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Quanto menos desenvolvido for um país, maior a sua dependência da exportação de produtos tomadores de preços nos mercados globais. Essa dependência, por sua vez, está correlacionada com as desigualdades sociais extremas dentro desses países. No Brasil, o processo de desindustrialização precoce colocou o país em uma faixa perigosa de dependência da exportação de produtos básicos e semimanufaturados, ao mesmo tempo em que aumentou as importações de novos produtos intensivos em tecnologia.
Desde o final de 2014, o ajuste macroeconômico brasileiro buscou oferecer a perspectiva de uma rápida recuperação da “confiança” dos agentes econômicos “racionais” por meio de uma espécie de “austeridade expansionista” tão criticada por Krugman, Stiglitz e outros relevantes pensadores econômicos que consideram a importância dos multiplicadores fiscais. A demanda precisa estimular o uso das capacidades ociosas da economia e, portanto, o gasto público anticíclico é crucial na recuperação das crises.
Há ainda no Brasil a real necessidade de se reavaliar e reconceituar o que seria um novo modelo de desenvolvimento, mais inclusivo do ponto de vista social e ambientalmente sustentável. Imerso em uma desarticulação federativa crônica no combate à pandemia, o país possui enormes desafios presentes e futuros. Organizar efetivamente a campanha de vacinação nacional e reforçar as medidas sanitárias de isolamento social são tarefas necessárias no curtíssimo prazo. Pensar e planejar o futuro também representam desafios coletivos relevantes, pois eles dizem respeito à estabilidade democrática brasileira.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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Rodrigo Medeiros

E professor do Instituto Federal do Espirito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

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