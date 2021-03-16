ES cria 4,9 mil empregos no melhor janeiro de contratações desde 2004

Carteira de Trabalho: contratações deram salto em janeiro de 2021 Crédito: Fernando Madeira

O ano de 2021 começou com o mercado de trabalho aquecido no Espírito Santo . Apenas em janeiro o saldo de novos empregos com carteira assinada foi de 4.971, ou seja, foram abertas mais vagas que fechadas no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta terça-feira (16) pelo Ministério da Economia

O número supera e muito o registrado em janeiro de 2020, ainda antes da pandemia do coronavírus , quando foram criadas apenas 386 novas vagas no Espírito Santo. Foi também o melhor mês de janeiro na criação de empregos pelo menos desde 2004, dado mais antigo do Caged disponibilizado para o Estado.

O resultado de janeiro foi puxado pelo bom desempenho do setor de serviços, que sozinho criou mais de metade dos novos postos de trabalho no mês, com 2.685 empregos. Dentro do segmento, as atividades administrativas foram as responsáveis pela maior parte das contratações, seguidas pelas áreas de informação e comunicação e atividades financeiras.

Também tiveram força as contratações da indústria, que abriu 1.609 novas vagas, com destaque para as indústrias de transformação. Em menor escala, mas também com saldo positivo, aparecem o comércio (com 398 novos empregos) e a construção civil (365).

O agronegócio foi o único segmento que mais demitiu do que contratou no Estado em janeiro, fechando o mês com menos 86 postos de trabalho formais.

RESULTADO NO PAÍS FOI O MELHOR DESDE 1992

O saldo positivo também se repetiu em nível nacional. O emprego formal no Brasil apresentou crescimento em janeiro de 2021 com um saldo de 260.353 postos de trabalho. É o melhor janeiro na criação de vagas desde o início da série histórica do Caged, em 1992. Em janeiro de 2020, portanto antes da pandemia, a geração de empregos havia ficado em 117.793 (com ajustes).

O estoque de empregos formais no país chegou a 39.623.321 vínculos e todos os setores de atividade econômica apresentaram crescimento no mês. O setor da indústria foi o grande destaque, com a geração de 90.431 novos postos de trabalho formais.

O setor de serviços apresentou o segundo melhor saldo (83.686), sendo que os maiores foram registrados no grupamento de “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas”.

Já o terceiro maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor da construção, com saldo de 43.498 postos de trabalho formais, principalmente na subclasse de “Construção de Edifícios”, com saldo de 16.636 postos

Apesar da pandemia ter atingido mais fortemente o Comércio, em janeiro o setor registrou saldo positivo, de 9.848 postos de trabalho.

CRIAÇÃO DE EMPREGOS POR CIDADE