"Um Match Surpresa" diverte, mas tem mensagem muito equivocada

Filme "Um Match Surpresa", da Netflix Crédito: Bettina Strauss/Netflix

Dirigido por Hernan Jimenez, “Um Match Surpresa” é um filme divertido, que segue à risca as convenções das comédias românticas de encontros e desencontros para construir uma relação, mas que se sustenta em um argumento um tanto discutível.

Filme "Um Match Surpresa", da Netflix Crédito: Bettina Strauss/Netflix

Na trama, a jornalista Natalie Bauer (Nina Dobrev, de “Vampire Diaries”) vive pulando entre encontros ruins com homens que conhece em aplicativos. A frequência dessas roubadas é tamanha que Natalie transformou seus encontros em uma coluna de sucesso na publicação em que trabalha. O momento inicial, quando, o filme nos apresenta um pouco dessas roubadas, é um recorte ágil que mostra alguns problemas de um encontro presencial com alguém que se “conhece” apenas virtualmente.

Após quase desistir e ampliar o escopo de sua busca, Natalie dá um match em Josh, um bonitão gente boa e sensível com quem a moça desenvolve uma relação de cumplicidade e por quem ela se apaixona on-line, mas que mora do outro lado dos EUA. O problema começa quando ela decide fazer uma surpresa para ele no Natal e aparecer em sua pequena cidade sem nenhum aviso prévio.

Filme "Um Match Surpresa", da Netflix Crédito: Bettina Strauss/Netflix

Chegando lá, ela descobre que Josh (Jimmy O. Yang) não é o bonitão das fotos, mas sim um rapaz tímido que usava a foto do bonitão da cidade, Tag (Darren Barnet, de “Eu Nunca…”), para conhecer garotas no aplicativo. O pior é que, ao sair para beber e se esquecer por alguns instantes ter sido enganada, Natalie conhece o verdadeiro Tag e decide ficar na cidade para conquistá-lo. Como Josh é amigo de infância do rapaz e diz conhecê-lo como ninguém, eles fazem um acordo: ela finge ser a namorada dele nas festas de fim de ano e ele a ajuda a conquistar o galã.

“Um Match Surpresa” traz alguns bons momentos. O núcleo da família de Josh, por exemplo, é divertido e cheio de afeto familiar, o que traz um conforto natalino ao filme. Algumas situações criadas pela trama também rendem bons momentos, como as aventuras a que Natalie se sujeita para agradar Tag ou a sequência do karaokê. O texto também tem boas sacadas, como discutir sobre filmes de Natal - “Duro de Matar”, afinal, é ou não é uma trama natalina?

O filme de Hernan Jimenez tem problemas estruturais, claro, como algumas saídas fáceis, o caricato e onipresente chefe de Natalie, a melhor amiga de quem o texto se esquece após ela cumprir seu papel na trama e umas piadas que não funcionam - outras, no entanto, são engraçadas mesmo quando já esperamos por elas. O grande problema de “Um Match Surpresa” é sua premissa nascer de um engano, de um “catfishing”, gíria em inglês para pessoas mal-intencionadas que usam perfis falsos na internet para enganar outras pessoas.

Por mais que eles se deem bem, a química entre ambos como casal é inexistente. Nada impediria, porém, que cada um aprendesse uma lição e eles se tornassem bons amigos, como se fossem um milagre de Natal um para o outro, o que precisavam para seguir em frente, não necessariamente romanticamente, certo? Não é bem assim que o filme caminha…

Filme "Um Match Surpresa", da Netflix Crédito: Bettina Strauss/Netflix

À medida que conhece Tag, a protagonista percebe que ele talvez não fosse tudo aquilo que ela imaginava. O roteiro, vale ressaltar, não transforma o bonitão em um sujeito asqueroso, apenas o desenvolve como um cara com quem a protagonista não consegue criar um vínculo. Quando tudo ganha novos contornos, Natalie percebe que, apesar de ter sido enganada por ele, Josh era realmente o sujeito por quem ela teria se apaixonado, com quem conversava e trocava mensagens o dia inteiro.

A narrativa vai lentamente (tão lentamente quanto o gênero permite) criando uma intimidade entre Natalie e Josh, até justificando a atitude dele e dando motivos para que o casal fique junto. Pior, há um momento em que outro personagem diz a ela que ela precisava dessa experiência para rever alguns conceitos… Natalie foi enganada, atravessou o país, e não tem sequer o direito de se incomodar com isso.

Os roteiristas Rebecca Ewing e Daniel Mackey justificam a ação de Josh com um personagem acostumado a nunca ser centro das atenções. É válida a ideia de que alguém precisaria apenas se aproximar dele para ver a boa pessoa que ele é, mas o texto recompensa a falsidade. Sim, talvez seja exigir demais de uma comédia romântica natalina algum tipo de punição ao personagem, mas isso também não apaga a equivocada premissa do roteiro.