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O homem criou Deus e Deus criou a internet

É preciso, queridos leitores, disfarçar a marca das tragédias. Não podemos confessar que quem tem mais fica com mais e quem tem menos morre. A miséria passou a ser crime

Publicado em 31 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

31 mar 2020 às 05:00
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Internet: o poder nas mãos
Internet: o poder nas mãos Crédito: guvendemir/Divulgação
Deveria este ser um episódio banal. Por estes séculos todos, os céus não se furtaram em mostrar seu descontentamento com as limitações da nossa raça, que vai à Lua, desce lá, e não sabe prever um terremoto. Uma das duas coisas é mentira. E mentira é o que não falta.
Não é por falta de tragédia que o teatro bufão, do qual todos fazemos parte, não vai continuar. Durante séculos a fio, o mundo tem sido advertido sobre a sua fragilidade arrogante e sua falsa cultura. Nos enfiamos no centro do universo, criando um Deus – e não o contrário. Daí em diante o óbvio. Esse Deus subserviente nos deve a todos a imortalidade. Todos nos assustamos com a ideia da morte.

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A sobrevivência comercial – trocar isso por aquilo – foi unificada no tristemente e célebre vil metal. Este, o dinheiro, passou a substituir absolutamente tudo. Controla o mundo, dá ou tira valores ao trabalho, ao homem. O excesso de poder leva muitas vezes ao caos. O drama que passamos no momento em que escrevo acontece centenas de vezes e com consequências semelhantes. O amado dinheiro mede tudo, o que inclui a quantidade de vida na Terra. Você não encontra uma baleia sequer feliz.
As coisas deste mundo, caríssimos irmãos, aconteciam com uma certa distância uma das outras. Assim, sempre respeitando filas, tivemos catástrofes cada uma a sua vez, como guerras mundiais, terremotos, animais dizimados, vulcões em erupção, milhares de vírus, milhões de bactérias e fungos, sem contar com a Seleção Brasileira de Futebol no seu atual momento.

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É preciso, queridos leitores, disfarçar a marca das tragédias. Não podemos confessar que quem tem mais fica com mais e quem tem menos morre. A miséria passou a ser crime, e no Brasil só nos resta gritar e protestar com autenticidade nos sambas-enredo dos carnavais.

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O capitalismo selvagem encarregou-se de retirar qualquer coisa que não fosse dinheiro do ser humano. A ordem é: morram por uns tempos até que acabe a reunião da diretoria.
Dorian Gray, meu cão de estimação, de pura raça vira-lata, deita-se com desinteresse ao pé da lareira.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

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