O homem criou Deus e Deus criou a internet

Internet: o poder nas mãos Crédito: guvendemir/Divulgação

Deveria este ser um episódio banal. Por estes séculos todos, os céus não se furtaram em mostrar seu descontentamento com as limitações da nossa raça, que vai à Lua, desce lá, e não sabe prever um terremoto. Uma das duas coisas é mentira. E mentira é o que não falta.

Não é por falta de tragédia que o teatro bufão, do qual todos fazemos parte, não vai continuar. Durante séculos a fio, o mundo tem sido advertido sobre a sua fragilidade arrogante e sua falsa cultura. Nos enfiamos no centro do universo, criando um Deus – e não o contrário. Daí em diante o óbvio. Esse Deus subserviente nos deve a todos a imortalidade. Todos nos assustamos com a ideia da morte.

A sobrevivência comercial – trocar isso por aquilo – foi unificada no tristemente e célebre vil metal. Este, o dinheiro, passou a substituir absolutamente tudo. Controla o mundo, dá ou tira valores ao trabalho, ao homem. O excesso de poder leva muitas vezes ao caos. O drama que passamos no momento em que escrevo acontece centenas de vezes e com consequências semelhantes. O amado dinheiro mede tudo, o que inclui a quantidade de vida na Terra. Você não encontra uma baleia sequer feliz.

As coisas deste mundo, caríssimos irmãos, aconteciam com uma certa distância uma das outras. Assim, sempre respeitando filas, tivemos catástrofes cada uma a sua vez, como guerras mundiais, terremotos, animais dizimados, vulcões em erupção, milhares de vírus, milhões de bactérias e fungos, sem contar com a Seleção Brasileira de Futebol no seu atual momento.

O sistema nos oferecia verdades, as mais variadas sobre um mesmo tema, por exemplo. Por que uma gota de petróleo é mais cara na bomba do que no poço? Responda aí, minha senhora. Mas tudo isso separadamente, de tempos em tempos. Aí apareceu o WhatsApp.

É preciso, queridos leitores, disfarçar a marca das tragédias. Não podemos confessar que quem tem mais fica com mais e quem tem menos morre. A miséria passou a ser crime, e no Brasil só nos resta gritar e protestar com autenticidade nos sambas-enredo dos carnavais.

Vamos localizar um culpado, que nem conseguimos localizar Hitler. Vocês acham mesmo que um idiota nazista, feio e burro, fez o que fez? Era apenas uma mentira cercada de psicopatas liderando analfabetos desdentados sem capacidade de pensar e toda a capacidade de submeter-se. Somente a disciplina, organização e inteligência conseguiu livrar o mundo dessa praga.

O capitalismo selvagem encarregou-se de retirar qualquer coisa que não fosse dinheiro do ser humano. A ordem é: morram por uns tempos até que acabe a reunião da diretoria.