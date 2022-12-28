PSB vai ficar com duas secretarias no governo Casagrande

Renato Casagrande (PSB) em entrevista à Rádio CBN VitóriaCrédito: Adalberto Cordeiro
O partido do governador reeleito Renato Casagrande, PSB, não vai ficar com apenas uma secretaria na gestão que começa no dia 1º. Além de Jacqueline Moraes, atual vice-governadora, que vai comandar a pasta de Mulheres, outro espaço vai ser destinado à sigla.
Restam Turismo, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia a terem os titulares anunciados.
Na Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setades), Cyntia Figueira Grillo vai permanecer no posto, como previsto.
Ela é filiada ao PSB, mas não integra a cota partidária. "Ela é mais um quadro técnico, filiou-se depois de virar secretária, não é uma indicação do partido", frisou um socialista de alta patente.
Logo, mesmo com a confirmação do nome dela, nesta terça, essa vaga não entra nas contas do PSB, assim como as de Fábio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura) e Nara Borgo (Direitos Humanos), que não seriam "socialistas raiz".
Meio Ambiente está na esfera de influência do vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB), que vai coordenar essa área, além de Agricultura e Desenvolvimento.
Tem o Turismo, que pode acabar, entretanto, com o deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSC). Ele vai ficar sem mandato a partir de 1º de fevereiro, já que recebeu uma votação expressiva para deputado federal, mas, devido ao desempenho da chapa do Partido Social Cristão, não foi eleito.
A engenharia para abrigar aliados é complicada, uma vez que o governador foi reeleito com uma ampla aliança partidária. E a fatura está sendo cobrada.
Mas Casagrande é conhecido por ser um homem de partido e, em entrevista à coluna, já minimizou o espaço dos socialistas na gestão. Ele ressaltou que não é porque uma pessoa é filiada que, necessariamente, ela simboliza o atendimento a um pleito da sigla ao ocupar um cargo.
O fato é que dois correligionários e aliados do governador vão ficar sem mandato a partir de fevereiro: os deputados estaduais Bruno Lamas, que não foi reeleito, e Freitas, que tentou, sem sucesso, uma vaga na Câmara dos Deputados.
Essa oportunidade, entretanto, passou, já que o espaço foi entregue ao PT.
Lamas comandou a Setades até 2020, quando voltou ao mandato na Assembleia. Foi substituído por Cyntia Grillo.
Casagrande afirmou, na CBN Vitória, que vai terminar de anunciar a equipe até quinta-feira (29).
E AS NOVIDADES?
Em relação aos 22 nomes anunciados até agora por Casagrande para compor o primeiro escalão, surgiram poucas novidades. A maior parte é formada por secretários reconduzidos aos cargos que ocupam.
Alguns não estão na atual gestão, mas são velhos conhecidos dos capixabas, como o próprio Ricardo Ferraço, que vai acumular a vice-governadoria com a chefia do Desenvolvimento Econômico; o ex-secretário de Agricultura Enio Bergoli, que vai voltar ao posto, e o ex-secretário de Segurança Pública, de Ações Estratégicas e de Justiça André Garcia, futuro chefe da Sejus, de novo.
Jacqueline Moraes tentou se eleger deputada federal e não conseguiu. Em vez de vice, a partir de janeiro vai chefiar a Secretaria da Mulher, a ser criada. Não é uma novidade no nome, mas na função, sim.
O ex-deputado estadual José Carlos Nunes da Silva, que vai chefiar Esportes por indicação do PT, também nunca foi secretário.
"É um governo renovado. Vai acumular o que a gente fez de bom, mas a gente sabe que tem que dar um passo adiante. É natural que, numa reeleição, a base permanece a mesma. Mesmo quem continua tem que entrar com energia nova", avaliou o governador.
"Vou entrar como se estivesse entrando no primeiro dia do meu primeiro governo, em 2011. Com vontade de trabalhar, inovar, energia pra fazer as mudanças, aumentar a eficiência e aumentar a prestação de serviço. Estamos mudando 40% da equipe de primeiro escalão", calculou.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.