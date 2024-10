Ipec Cachoeiro: o que explica queda de Ferraço, que segue como favorito

Aos 86 anos, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) segue liderando a corrida eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim. A menos de 48h da eleição de domingo (6), o Ipec mostra que, se a votação fosse hoje, o parlamentar seria o escolhido como novo prefeito da cidade , com 50% dos votos. Isso considerando a projeção de votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos.

Só que Ferraço, em setembro, tinha 65% das intenções de voto, também no recorte pelos votos válidos. Em pouco mais de 15 dias, o político veterano caiu 15 pontos percentuais. É algo significativo, pois extrapola bastante a margem de erro, de quatro pontos.

Ferraço foi prefeito de Cachoeiro por quatro mandatos (16 anos) e deixou o cargo, na vez mais recente, em 2004, ou seja, há 20 anos. Mesmo assim, tem um recall forte entre os eleitores. É a memória do que houve no passado que o move hoje.

Mas a questão é que o próprio candidato do PP não se move muito. Ele não compareceu, por exemplo, ao debate realizado pela TV Gazeta entre os candidatos a prefeito de Cachoeiro, no último dia 28.

Os adversários aproveitaram para criticar o líder nas pesquisas e reforçar os argumentos que têm utilizado na campanha: Ferraço não tem feito caminhadas para pedir votos. No lugar dele, vai o vice na chapa, Júnior Corrêa (Novo).

Será que, se Ferraço for eleito, o prefeito, na verdade, vai ser o vice? Foi esse o questionamento, em tom acusatório, que primeiro surgiu no debate. Ferraço não estava lá para responder.

O deputado considerou que participar do encontro não seria proveitoso do ponto de vista de apresentar propostas e projetos aos eleitores.

Não estou dizendo que o debate, que começou às 23h30 de um sábado, foi responsável pela queda do percentual de Ferraço. A questão é que o embate ecoou o que há tempos já era veiculado na campanha em Cachoeiro pelos adversários ele.

A candidata apoiada pelo atual prefeito, Victor Coelho (PSB), Lorena Vasques (PSB), por exemplo, está em quarto e penúltimo lugar, com 12% das intenções de voto (cenário com votos válidos).

O ex-pupilo de Ferraço, o advogado Diego Libardi, está em segundo lugar, com 17% (subiu quatro pontos). Mas isso não é suficiente para ameaçar o favoritismo do deputado estadual.

Quem mais cresceu de setembro até agora foi Léo Camargo (PL). Ele passou de 10% para 17%. Está, portanto, numericamente empatado com Libardi.

Mas já estava tecnicamente empatado com ele em setembro. O candidato do PL tinha 10% e o do Republicanos, 12%.