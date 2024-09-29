Reveja o debate com candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, apresentaram suas propostas para o município durante o debate da TV Gazeta, realizado na noite deste sábado (28), no estúdio da emissora em Vitória.

Mediado pela apresentadora do Boa Noite Espírito Santo, Daniela Abreu, o debate contou com a participação dos candidatos Casteglione (PT), Diego Libardi (Republicanos), Léo Camargo (PL) e Lorena Vasques (PSB). Já Ferraço (PP) não compareceu.