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Eleições 2024

Reveja o debate com candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Casteglione, Diego Libardi, Léo Camargo e Lorena Vasques apresentaram suas propostas aos eleitores.  Já Ferraço não compareceu ao debate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2024 às 23:12

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 23:12

Os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, apresentaram suas propostas para o município durante o debate da TV Gazeta, realizado na noite deste sábado (28), no estúdio da emissora em Vitória.
Mediado pela apresentadora do Boa Noite Espírito Santo, Daniela Abreu, o debate contou com a participação dos candidatos Casteglione (PT), Diego Libardi (Republicanos), Léo Camargo (PL) e Lorena Vasques (PSB). Já Ferraço (PP) não compareceu. 
Conforme prevê a Lei 9.504/97, foram convidados para o debate os candidatos de partidos ou federações que têm representação no Congresso Nacional.  A íntegra do programa pode ser assistido no vídeo acima. 

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