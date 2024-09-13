Vítima de câncer, morre Mike, o cão herói da Polícia Militar do ES

Mike ingressou na Polícia Militar em 2018 Crédito: PMES/Divulgação

Após seis anos lutando contra o crime no Espírito Santo, morreu nesta terça-feira (10) o cão policial “Mike”, pertencente ao K9 do 10º Batalhão da Polícia Militar Guarapari ). O animal havia recebido o diagnóstico de câncer, estava afastado das funções e em tratamento.

Segundo a PM, Mike era um cão de faro especializado na localização de entorpecentes e armas de fogo. Chegou no 10º BPM no ano de 2018, através do projeto K9 do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Ele integrava a equipe K9 composta pelo cabo Miqueline, cabo Benevides e pelo soldado Meireles, sendo o cabo Benevides seu principal condutor desde a chegada do animal à unidade militar.

Além dos bons resultados nas ocorrências, ele teve um papel importante na sociedade como verdadeiro elo entre a Polícia Militar e as comunidades. Participou de diversos eventos que envolviam crianças, eventos festivos, matérias para imprensa e até inspirou pessoas a denunciar práticas criminosas, devido à sua exatidão e profissionalismo.

Os militares do 10º BPM ficaram consternados com a morte de Mike. “Ele foi um grande companheiro, estamos em luto por perder um amigo tão fiel e dedicado à causa pública”, elogiou o comandante do batalhão, o tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho.