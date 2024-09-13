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Leonel Ximenes

Vítima de câncer, morre Mike, o cão herói da Polícia Militar do ES

Ele tinha um faro especializado na localização de entorpecentes e armas de fogo

Públicado em 

13 set 2024 às 18:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mike ingressou na Polícia Militar em 2018
Mike ingressou na Polícia Militar em 2018 Crédito: PMES/Divulgação
Após seis anos lutando contra o crime no Espírito Santo, morreu nesta terça-feira (10) o cão policial “Mike”, pertencente ao K9 do 10º Batalhão da Polícia Militar (Guarapari). O animal havia recebido o diagnóstico de câncer, estava afastado das funções e em tratamento.
Segundo a PM, Mike era um cão de faro especializado na localização de entorpecentes e armas de fogo. Chegou no 10º BPM no ano de 2018, através do projeto K9 do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Ele integrava a equipe K9 composta pelo cabo Miqueline, cabo Benevides e pelo soldado Meireles, sendo o cabo Benevides seu principal condutor desde a chegada do animal à unidade militar.
Além dos bons resultados nas ocorrências, ele teve um papel importante na sociedade como verdadeiro elo entre a Polícia Militar e as comunidades. Participou de diversos eventos que envolviam crianças, eventos festivos, matérias para imprensa e até inspirou pessoas a denunciar práticas criminosas, devido à sua exatidão e profissionalismo.

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Os militares do 10º BPM ficaram consternados com a morte de Mike. “Ele foi um grande companheiro, estamos em luto por perder um amigo tão fiel e dedicado à causa pública”, elogiou o comandante do batalhão, o tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho.
“O cão policial Mike ombreou ao lado dos militares do 10º BPM durante seis anos, fez sua história e agora descansa após o seu dever cumprido junto à honrosa PMES”, diz nota da corporação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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