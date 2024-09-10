Hospital no ES “contrata” cão terapeuta. Com crachá e tudo

Frederico Alfredo, com seu crachá de identificação, faz sua visita mensal ao hospital Crédito: Divulgação

Se quiserem agradar ainda mais o vaidoso bicho, podem chamá-lo de doutor Frederico Alfredo. Sim, o pequeno chihuahua é uma das apostas do Vitória Apart Hospital para levar alegria, bem-estar e descontração para pacientes e profissionais da unidade de saúde

Segundo a direção do hospital, que fica na Serra , os benefícios para os pacientes são muitos. O simpático cãozinho reduz a ansiedade e o estresse, melhora o humor, traz conforto e desvia o olhar para além da doença e do tratamento tradicional.

As visitas são realizadas mensalmente. Mas, como se trata de um animal, é preciso que se tomem cuidados especiais, o que inclui um rigoroso protocolo de higienização e de segurança.

A Atividade Assistida por Animais contempla adultos e crianças das Unidades de Internação e das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

O cão terapeuta da raça chihuahua no colo de um paciente Crédito: Divulgação

“Existem rotinas de boas práticas bem definidas em relação à segurança desse momento. Um laudo veterinário deve atestar que não há lesões de pele no animal ou alterações do pelo. Não pode haver nenhuma alteração que ofereça risco de transmissão de doenças no ambiente hospitalar, explica a infectologista Polyana Gitirana, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Vitória Apart.

“Nossa equipe também faz uma avaliação dos pacientes, para verificar quais têm condições clínicas de receber a visita do animal e quais seriam os riscos”, acrescenta a coordenadora.

"Frederico trouxe alegria e transformou o ambiente do hospital, trazendo leveza e descompressão. O cão terapeuta ajuda a desviar o foco para além da doença, propiciando momentos de carinho e afeto" Júlia Marcarine - Psicóloga do hospital

Jamili Saad, advogada e tutora do animal, conta que Frederico Alfredo Porto Castela, nome completo do chihuahua, é preparado para não “fazer feio” no ambiente hospitalar.

“Ele vem de jaleco e de crachá oficial para dar um oizinho para o pessoal. Ele toma banho, limpa as orelhas, corta ou lixa as unhas porque a unha é um vetor de contaminação. Depois disso ele não vai mais para o chão e vai direto para o hospital, onde a visita também é feita no colo”, destaca.