Cachorrada atrapalha campanha eleitoral em Cariacica

Cachorros interferem na gravação do vídeo de campanha Crédito: Reprodução de vídeo

Não adianta recorrer à Justiça Eleitoral nem ao Xandão , porque, neste caso, falta “previsão legal” para uma eventual punição. Mas aconteceu, e foi na periferia de Cariacica : dois cães resolveram se estranhar exatamente no momento em que um vídeo de campanha eleitoral estava sendo gravado.

Tudo começou quando o deputado estadual Mazinho dos Anjos ( PSDB ) resolveu ir a Cariacica dar uma força para seu aliado, o candidato a vereador Wanderson Campos, caminhando pelas ruas sem muita infraestrutura na parte alta do bairro Porto Novo.

Eles já tinham ouvido todo tipo de queixa dos eleitores. De gente feliz a outros nem tanto, como a mulher que reclamou, em alto e bom tom, “que é só começar a política que aparece vereador que nunca apareceu por aqui para prometer o que nunca chega”.

Mazinho, experiente em campanhas, fez cara de paisagem ao constrangimento momentâneo e reagiu com bom humor às lamúrias da eleitora (o eleitor sempre tem razão).

Lá pelas tantas, já haviam subido e descido morro quando o deputado resolveu parar e gravar, ao lado de um morador e de seu aliado, um vídeo curto de apoio ao candidato a vereador. Enquanto Mazinho falava, a cachorrada passava entre eles, esfregando-lhes nas pernas.

Porém, nem o deputado e muito menos o candidato, que é da comunidade, esperavam o desfecho. Eles estavam terminando o vídeo quando dois cachorros resolveram “protestar”.

A dupla de “entrões”, que devia ter algumas diferenças insanáveis nesta vida de cão, engalfinharam-se numa briga típica de vira-latas, adicionando uma inusitada trilha sonora ao encerramento do vídeo. A campanha está tensa.