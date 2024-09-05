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Leonel Ximenes

Cachorrada atrapalha campanha eleitoral em Cariacica

Dois "indivíduos" resolveram brigar exatamente na hora da gravação do vídeo de um candidato

Públicado em 

05 set 2024 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cachorros interferem na gravação do vídeo de campanha
Cachorros interferem na gravação do vídeo de campanha Crédito: Reprodução de vídeo
Não adianta recorrer à Justiça Eleitoral nem ao Xandão, porque, neste caso, falta “previsão legal” para uma eventual punição. Mas aconteceu, e foi na periferia de Cariacica: dois cães resolveram se estranhar exatamente no momento em que um vídeo de campanha eleitoral estava sendo gravado.
Tudo começou quando o deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB) resolveu ir a Cariacica dar uma força para seu aliado, o candidato a vereador Wanderson Campos, caminhando pelas ruas sem muita infraestrutura na parte alta do bairro Porto Novo.
Eles já tinham ouvido todo tipo de queixa dos eleitores. De gente feliz a outros nem tanto, como a mulher que reclamou, em alto e bom tom, “que é só começar a política que aparece vereador que nunca apareceu por aqui para prometer o que nunca chega”.
Mazinho, experiente em campanhas, fez cara de paisagem ao constrangimento momentâneo e reagiu com bom humor às lamúrias da eleitora (o eleitor sempre tem razão).
Lá pelas tantas, já haviam subido e descido morro quando o deputado resolveu parar e gravar, ao lado de um morador e de seu aliado, um vídeo curto de apoio ao candidato a vereador. Enquanto Mazinho falava, a cachorrada passava entre eles, esfregando-lhes nas pernas.
Porém, nem o deputado e muito menos o candidato, que é da comunidade, esperavam o desfecho. Eles estavam terminando o vídeo quando dois cachorros resolveram “protestar”.
A dupla de “entrões”, que devia ter algumas diferenças insanáveis nesta vida de cão, engalfinharam-se numa briga típica de vira-latas, adicionando uma inusitada trilha sonora ao encerramento do vídeo. A campanha está tensa.
Eita, mundo cão!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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cachorro Cariacica Mazinho dos Anjos Eleitores Eleições 2024
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