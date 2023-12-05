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Leonel Ximenes

Teco-teco? E a rodoviária? As polêmicas no 1° voo entre BH e Linhares

Viagem inaugural do aeroporto do Norte do ES motivou ironias, mas também defesas apaixonadas do marco histórico

Públicado em 

05 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Avião da Azul que veio de BH na pista do Aeroporto de Linhares
Avião da Azul que veio de BH na pista do Aeroporto de Linhares Crédito: Divulgação
Era para ser motivo de orgulho e júbilo o voo inaugural da Azul entre Belo Horizonte e Linhares, que aconteceu nesta segunda-feira (4). Até que foi, mas apenas para uma parte dos internautas que comentaram o grande fato do dia no Instagram da prefeitura linharense. Uma outra turma, mais irônica, resolveu tirar um sarro.
“Quem diria que teríamos um aeroporto antes de ter uma rodoviária digna?”, indagou um internauta na página da Prefeitura de Linhares. “Parece aqueles ônibus da Joana d’Arc antigo.” “É igual a uma Kombi”, compararam outros seguidores. “Avião de irrigação da Azul? Nunca tinha visto aqui”, completou um gozador. “Doido é quem coloca sua vida em risco num teco-teco desse. Prefiro viajar de ônibus”, escreveu um “alarmista”.
Para completar a festa dos gozadores, a própria Prefeitura de Linhares colaborou ao informar, em um post no Instagram, quem eram os ocupantes do pequeno avião. Certamente devido a um erro de digitação - depois corrigido -, a prefeitura disse que estavam “a bordo o prefeito Bruno Marianelli mais 7 posseiros (sic)”. Evidentemente, queria se referir a passageiros - que, de certa forma, tomaram posse dos assentos da aeronave no voo inaugural.

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O tema rodoviária, aliás, foi muito explorado nos comentários. Motivo de vergonha para muitos linharenses, a construção do terminal rodoviário é uma das promessas da atual administração municipal.

OS DEFENSORES DO VOO INAUGURAL

Mas também teve muitos internautas que não se intimidaram com as críticas e as ironias, e defenderam a importância histórica do primeiro voo comercial do Aeroporto de Linhares, que levou anos para ser inaugurado.

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“Com certeza a demanda vai aumentar e posteriormente a cidade receberá aeronaves maiores”, disse uma internauta, apostando que a era do “teco-teco” em Linhares vai passar tão rapidamente como um jato e suas potentes turbinas. “Esse teco-teco vai ser a porta que a gente precisa para ampliar os números de voos e ter aviões maiores”, reforçou um seguidor.
“Estou muito feliz por este marco na vida da nossa cidade. É Linhares além das nuvens”, comparou uma defensora da sua cidade. “O avião só é pequeno, mas possui a mesma segurança das grandes aeronaves”, lembrou um aparente conhecedor dos avanços tecnológicos da aviação.

COMO FOI O PRIMEIRO VOO

Comandado pela piloto Luciana Moreira Dabien Haddad, o voo inaugural entre BH e Linhares partiu do Aeroporto Internacional de Confins às 12h10 e pousou em Linhares às 14h03 - 1 hora e 53 minutos de viagem. No avião, modelo Cessna Grand Caravan, operado pela companhia área Azul, estavam dois tripulantes e nove passageiros – entre eles, o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), e o deputado federal Evair de Melo (PP).
E o assunto que precisa decolar: e a rodoviária, prefeito?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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