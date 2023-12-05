Teco-teco? E a rodoviária? As polêmicas no 1° voo entre BH e Linhares

Avião da Azul que veio de BH na pista do Aeroporto de Linhares Crédito: Divulgação

Era para ser motivo de orgulho e júbilo o voo inaugural da Azul entre Belo Horizonte e Linhares , que aconteceu nesta segunda-feira (4). Até que foi, mas apenas para uma parte dos internautas que comentaram o grande fato do dia no Instagram da prefeitura linharense. Uma outra turma, mais irônica, resolveu tirar um sarro.

“Quem diria que teríamos um aeroporto antes de ter uma rodoviária digna?”, indagou um internauta na página da Prefeitura de Linhares. “Parece aqueles ônibus da Joana d’Arc antigo.” “É igual a uma Kombi”, compararam outros seguidores. “Avião de irrigação da Azul? Nunca tinha visto aqui”, completou um gozador. “Doido é quem coloca sua vida em risco num teco-teco desse. Prefiro viajar de ônibus”, escreveu um “alarmista”.

Para completar a festa dos gozadores, a própria Prefeitura de Linhares colaborou ao informar, em um post no Instagram, quem eram os ocupantes do pequeno avião. Certamente devido a um erro de digitação - depois corrigido -, a prefeitura disse que estavam “a bordo o prefeito Bruno Marianelli mais 7 posseiros (sic)”. Evidentemente, queria se referir a passageiros - que, de certa forma, tomaram posse dos assentos da aeronave no voo inaugural.

O tema rodoviária, aliás, foi muito explorado nos comentários. Motivo de vergonha para muitos linharenses, a construção do terminal rodoviário é uma das promessas da atual administração municipal.

OS DEFENSORES DO VOO INAUGURAL

Mas também teve muitos internautas que não se intimidaram com as críticas e as ironias, e defenderam a importância histórica do primeiro voo comercial do Aeroporto de Linhares, que levou anos para ser inaugurado.

“Com certeza a demanda vai aumentar e posteriormente a cidade receberá aeronaves maiores”, disse uma internauta, apostando que a era do “teco-teco” em Linhares vai passar tão rapidamente como um jato e suas potentes turbinas. “Esse teco-teco vai ser a porta que a gente precisa para ampliar os números de voos e ter aviões maiores”, reforçou um seguidor.

“Estou muito feliz por este marco na vida da nossa cidade. É Linhares além das nuvens”, comparou uma defensora da sua cidade. “O avião só é pequeno, mas possui a mesma segurança das grandes aeronaves”, lembrou um aparente conhecedor dos avanços tecnológicos da aviação.

COMO FOI O PRIMEIRO VOO

Comandado pela piloto Luciana Moreira Dabien Haddad, o voo inaugural entre BH e Linhares partiu do Aeroporto Internacional de Confins às 12h10 e pousou em Linhares às 14h03 - 1 hora e 53 minutos de viagem. No avião, modelo Cessna Grand Caravan, operado pela companhia área Azul, estavam dois tripulantes e nove passageiros – entre eles, o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), e o deputado federal Evair de Melo (PP).