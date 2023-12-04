Vídeo: como foi embarque do primeiro voo entre Belo Horizonte e Linhares

O voo inaugural entre as cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Linhares, no Norte do Estado, partiu do Aeroporto Internacional de Confins por volta das 12h50, com previsão de chegada às 14h30, nesta segunda-feira (4). No avião, modelo Cessna Grand Caravan, operado pela companhia área Azul, estavam dois tripulantes e nove passageiros – entre eles, o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, e o deputado federal Evair de Melo (PP). Confira no vídeo acima, divulgado pelo parlamentar, como foi o embarque na aeronave, na cidade mineira.