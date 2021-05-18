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Leonel Ximenes

Segurança acha dinheiro, devolve a deputado e é homenageado ao vivo no ES

Evandro Armini Gomes encontrou a quantia durante a sessão; a imagem do servidor foi transmitida ao vivo na TV Assembleia

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:16

Públicado em 

18 mai 2021 às 17:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem do segurança Evandro transmitida ao vivo pela TV Assembleia
A imagem do segurança Evandro transmitida ao vivo pela TV Assembleia Crédito: Reprodução da TV
No país em que a honestidade, muitas vezes, parece uma virtude cada vez mais rara, um segurança da Assembleia Legislativa capixaba dá o exemplo. Evandro Armini Gomes, de 52 anos, 20 deles dedicados ao Legislativo (15 na segurança), achou R$ 300 no plenário e devolveu o dinheiro ao deputado José Esmeraldo (sem partido), que havia perdido a quantia no momento em que foi retirar o celular do bolso esquerdo.
A atitude do servidor chamou a atenção do deputado Hércules Silveira (MDB), que na sessão desta terça-feira (18) pediu a um câmera da TV Assembleia que focalizasse Evandro, cuja imagem foi transmitida ao vivo como exemplo de honestidade. Nada mais justo.
O segurança conta que encontrou três notas de R$ 100 próximas à mesa de José Esmeraldo no plenário da Ales, numa sessão repleta de prefeitos e vereadores, nesta segunda-feira (17). “Quando fui buscar uma cadeira para levar para o plenário eu vi R$ 300 e automaticamente percebi que era do deputado José Esmeraldo. Fui na direção dele, perguntei se o dinheiro era dele, ele me confirmou e agradeceu”, relata Evandro.

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O segurança afirma que não ficaria com algo que não lhe pertence: “Eu devolvi [o dinheiro] porque não era meu, era dele. Fiquei muito feliz quando vi o olhar radiante do deputado, ele me agradeceu, ficou muito feliz e eu também”.
Evandro Armini:
Evandro Armini: "Eu devolvi [o dinheiro] porque não era meu, era dele" Crédito: Assembleia Legislativa/Divulgação
Em conversa com a coluna, Esmeraldo diz que vai fazer um pronunciamento em reconhecimento ao ato do servidor do Legislativo. “Vou relatar a atitude dele, citar o nome deste segurança porque temos que valorizar esse tipo de pessoa.”

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O veterano parlamentar diz que Evandro Armini é uma referência. “A atitude dele foi sensacional, ele merece estar em qualquer setor público porque é honesto. Ele merece todas as honras e glórias”, reconhece Esmeraldo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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