Segurança acha dinheiro, devolve a deputado e é homenageado ao vivo no ES

No país em que a honestidade, muitas vezes, parece uma virtude cada vez mais rara, um segurança da Assembleia Legislativ
a capixaba dá o exemplo. Evandro Armini Gomes, de 52 anos, 20 deles dedicados ao Legislativo (15 na segurança), achou R$ 300 no plenário e devolveu o dinheiro ao deputado José Esmeraldo
(sem partido), que havia perdido a quantia no momento em que foi retirar o celular do bolso esquerdo.
A atitude do servidor chamou a atenção do deputado Hércules Silveira
(MDB), que na sessão desta terça-feira (18) pediu a um câmera da TV Assembleia que focalizasse Evandro, cuja imagem foi transmitida ao vivo como exemplo de honestidade. Nada mais justo.
O segurança conta que encontrou três notas de R$ 100 próximas à mesa de José Esmeraldo no plenário da Ales, numa sessão repleta de prefeitos e vereadores, nesta segunda-feira (17
). “Quando fui buscar uma cadeira para levar para o plenário eu vi R$ 300 e automaticamente percebi que era do deputado José Esmeraldo. Fui na direção dele, perguntei se o dinheiro era dele, ele me confirmou e agradeceu”, relata Evandro.
O segurança afirma que não ficaria com algo que não lhe pertence: “Eu devolvi [o dinheiro] porque não era meu, era dele. Fiquei muito feliz quando vi o olhar radiante do deputado, ele me agradeceu, ficou muito feliz e eu também”.
Em conversa com a coluna, Esmeraldo diz que vai fazer um pronunciamento em reconhecimento ao ato do servidor do Legislativo. “Vou relatar a atitude dele, citar o nome deste segurança porque temos que valorizar esse tipo de pessoa.”
O veterano parlamentar diz que Evandro Armini é uma referência. “A atitude dele foi sensacional, ele merece estar em qualquer setor público porque é honesto. Ele merece todas as honras e glórias”, reconhece Esmeraldo.