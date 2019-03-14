Servidores dão show de honestidade no picolé sem vendedor

Cliente deposita na urna o dinheiro do picolé que pegou no carrinho. Crédito: Secont/Divulgação

Para marcar o Dia Estadual de Combate à Corrupção, comemorado hoje (13), a Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont) instalou no saguão de entrada do Edifício Fábio Ruschi, onde trabalham cerca de 600 servidores de vários órgãos do Estado, um carrinho com 240 picolés que foram vendidos a R$ 1 cada (preço de custo).

O curioso é que não tinha vendedor: o próprio interessado pegava seu picolé e deixava o dinheiro correspondente numa urna. No final do dia, a surpresa: foram arrecadados R$ 243, ou seja, R$ 3 a mais que o previsto.