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Leonel Ximenes

Servidores dão show de honestidade no picolé sem vendedor

Ação foi feita pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont) para marcar o Dia Estadual de Combate à Corrupção

Públicado em 

13 mar 2019 às 21:00

Colunista

Cliente deposita na urna o dinheiro do picolé que pegou no carrinho. Crédito: Secont/Divulgação
Para marcar o Dia Estadual de Combate à Corrupção, comemorado hoje (13), a Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont) instalou no saguão de entrada do Edifício Fábio Ruschi, onde trabalham cerca de 600 servidores de vários órgãos do Estado, um carrinho com 240 picolés que foram vendidos a R$ 1 cada (preço de custo).
O curioso é que não tinha vendedor: o próprio interessado pegava seu picolé e deixava o dinheiro correspondente numa urna. No final do dia, a surpresa: foram arrecadados R$ 243, ou seja, R$ 3 a mais que o previsto. 
Todos os geladinhos foram vendidos antes do almoço. Os servidores gostaram tanto da experiência que pediram para repeti-la o ano inteiro. Também, neste calor!

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