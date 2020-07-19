Comerciante do ES acha dinheiro e guarda por dois meses para devolver

Luiz Bevitori encontrou envelope com dinheiro em sua loja de produtos artesanais no Mercado Municipal de Nova Venécia Crédito: Geumar de Farias / Facebook

Imagine se você encontrasse um envelope com dinheiro, sem qualquer identificação para saber quem é o dono. O que faria? Para o comerciante Luiz Bevitori, 77 anos, morador de Nova Venécia , Noroeste do Estado, não restaram dúvidas. Ele guardou o dinheiro esquecido em sua loja por cerca de 60 dias, até que conseguiu devolver ao dono na última semana.

O exemplo de honestidade ganhou repercussão, após o próprio cliente contar a história nas redes sociais. Geumar Gonçalves de Farias, morador de Pedro Canário, Norte do Estado, publicou que há pouco mais de 2 meses esteve em Nova Venécia para matricular o filho em uma faculdade particular.

Aproveitei e fui à loja desse senhor, comprei dois queijos, paguei e, ao chegar em casa, notei que perdi todo meu dinheiro sem saber onde. Assim que iniciou a pandemia, retornei a Nova Venécia para cancelar a matrícula e aproveitei para ir à loja para comprar queijo. Ele me perguntou se eu já tinha comprado na loja dele, eu demorei um pouco para responder, pois já tinham se passado 60 dias, mas lembrei e respondi que sim, relatou.

Nesse momento, o comerciante, pegou o envelope onde estava o dinheiro e entregou para ele. Junto ao dinheiro estava um bilhete escrito com a minha fisionomia, o dia e hora em que perdi o dinheiro. Fiquei comovido com tanta honestidade. Ele disse que jamais usaria aquele dinheiro, escreveu nas redes sociais, na última quarta-feira (15).

Bevitori, que tem uma loja de produtos artesanais no Mercado Municipal de Nova Venécia há 40 anos, contou em entrevista para A Gazeta que naquele dia, assim que observou o envelope esquecido sobre o balcão, saiu da loja para tentar encontrar o cliente, sem sucesso.

Vi que tinha dinheiro, não mexi, nem sei quanto era, pois não contei. Saí rapidinho tentando ver se o encontrava, mas não encontrei. Coloquei dentro do envelope um papelzinho com um pouco das características dele, feições, dia e hora em que aconteceu, para poder reconhecer melhor se ele voltasse, contou.

Na semana passada, o cliente retornou. Não tinha certeza se era ele, mas achava que sim. Questionei se quando esteve aqui havia perdido alguma coisa. Ele disse que perdeu um envelope com todo seu dinheiro dentro. Perguntei se seria aquele. Ele ficou surpreso e admirado, depois de passarem 60 dias conseguir recuperar aquilo que havia perdido. Eu não imaginava que a história fosse explodir tanto nas redes sociais, porque estou acostumado a fazer isso, faço com naturalidade, afirmou.

O comerciante disse que, em 40 anos de trabalho no mesmo local, já viveu situações semelhantes. Já tive outra devolução de dinheiro, que chegou a R$ 900, de objetos menores, de celular. É uma coisa que estou acostumado a fazer. Agradeço a Deus e aos meus pais, que já não existem mais, pois eu aprendi isso deles, como eram honestos, procuro seguir os passos deles. Fico grato de servir de exemplo para outras pessoas, ressaltou.