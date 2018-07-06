Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cidade arrecada mais impostos que o previsto e devolve dinheiro
Moradores receberam R$ 267 reais

Cidade arrecada mais impostos que o previsto e devolve dinheiro

Cada cidadão de Middleton, nos Estados Unidos, recebeu um cheque de R$ 267 da prefeitura local

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 12:04
Uma cidade nos Estados Unidos devolveu impostos para os cidadãos após terminar o ano com saldo excedente em seu orçamento Crédito: Pixabay
A prefeitura da cidade de Middleton, na Pensilvânia, Estados Unidos, tomou uma decisão bem fora do comum: após arrecadar mais dinheiro do que o previsto por conta de uma revisão no imposto sobre propriedades, decidiu devolver parte da quantia para os moradores. Cada um dos mais de 14 mil residentes na cidade recebeu um cheque de US$ 68 (cerca de R$ 267 reais).
Segundo o jornal Bucks County Courier Times, o governo municipal fez uma campanha para diminuir os gastos públicos apesar de ter aumentado os impostos, o que gerou um saldo excedente de quase US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 3,9 milhões) no orçamento da cidade.
Amy Strouse, presidente da Câmara Municipal, disse ao jornal que seria irresponsável manter esse dinheiro enquanto o valor poderia ajudar as pessoas. Nossos cidadãos já falaram diversas vezes que pagam impostos demais, então não posso deixar passar a oportunidade de devolver 70 dólares para ajudá-los com remédios, alimentação ou aluguel, falou Strouse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados