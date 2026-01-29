Presidente da Canção Nova vem ao ES para homenagem a Jonas Abib

Padre Wagner Ferreira preside também a Fundação João Paulo II. Crédito: Rivelino Corrêa/Canção Nova

O presidente da Canção Nova, padre Wagner Ferreira, estará em Vitória na noite (18h30) desta quinta-feira (29) para participar da inauguração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) "Padre Jonas Abib", em Bento Ferreira.



O nome do equipamento público da Prefeitura de Vitória é uma homenagem ao fundador da comunidade Canção Nova, localizada em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Sempre ligado ao trabalho com a juventude, monsenhor Jonas Abib morreu em 12 de dezembro de 2022, aos 85 anos.

Veja também Chuva faz teto de igreja desabar em Vila Velha; fiéis se mobilizam

Além de presidente da Canção Nova, instituição ligada à Renovação Carismática Católica (RCC), padre Wagner Ferreira preside a Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova.

Monsenhor Jonas Abib morreu em dezembro de 2022, aos 85 anos de idade. Crédito: Canção Nova/Divulgação

A ESTRUTURA DO CREAS

Com área construída de 420 metros quadrados e ambientes planejados para oferecer acessibilidade e atendimento eficiente ao público, o Creas "Padre Jonas Abib", construído ao lado da PMV, atenderá moradores de 37 bairros, abrangendo toda a região continental da cidade e parte das regionais 5 (Praia do Canto), 4 (Maruípe) e 3 (Jucutuquara).

O Creas "Padre Jonas Abib" fica em Bento Ferreira, Vitória. Crédito: Jansen Lube/PMV

No local serão realizados diversos atendimentos especializados, oferecendo suporte a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Entre os principais atendimentos realizados, estão casos de violência física e psicológica, negligência, exploração sexual, afastamento do convívio familiar por medidas de proteção, situação de rua, abandono, trabalho infantil, entre outros.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais