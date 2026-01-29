Leonel Ximenes
Presidente da Canção Nova vem ao ES para homenagem a Jonas Abib

Padre Wagner Ferreira vai participar da inauguração de um equipamento público da PMV que leva o nome do fundador da comunidade católica

Vitória
Publicado em 29/01/2026 às 16h16
Padre Wagner Ferreira preside também a Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova
Padre Wagner Ferreira preside também a Fundação João Paulo II. Crédito: Rivelino Corrêa/Canção Nova

O presidente da Canção Nova, padre Wagner Ferreira, estará em Vitória na noite (18h30) desta quinta-feira (29) para participar da inauguração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) "Padre Jonas Abib", em Bento Ferreira.

O nome do equipamento público da Prefeitura de Vitória é uma homenagem ao fundador da comunidade Canção Nova, localizada em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Sempre ligado ao trabalho com a juventude, monsenhor Jonas Abib morreu em 12 de dezembro de 2022, aos 85 anos.

Além de presidente da Canção Nova, instituição ligada à Renovação Carismática Católica (RCC), padre Wagner Ferreira preside a Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova.

Monsenhor Jonas Abib morreu em dezembro de 2022, aos 85 anos de idade
Monsenhor Jonas Abib morreu em dezembro de 2022, aos 85 anos de idade. Crédito: Canção Nova/Divulgação

A ESTRUTURA DO CREAS

Com área construída de 420 metros quadrados e ambientes planejados para oferecer acessibilidade e atendimento eficiente ao público, o Creas "Padre Jonas Abib", construído ao lado da PMV, atenderá moradores de 37 bairros, abrangendo toda a região continental da cidade e parte das regionais 5 (Praia do Canto), 4 (Maruípe) e 3 (Jucutuquara).

O Creas
O Creas "Padre Jonas Abib" fica em Bento Ferreira, Vitória. Crédito: Jansen Lube/PMV

No local serão realizados diversos atendimentos especializados, oferecendo suporte a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Entre os principais atendimentos realizados, estão casos de violência física e psicológica, negligência, exploração sexual, afastamento do convívio familiar por medidas de proteção, situação de rua, abandono, trabalho infantil, entre outros.

