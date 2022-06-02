Os Estados mais populares no Instagram. O ES está na "4ª divisão"

Como no futebol, estamos na “Série D”. Com pouco mais de 4,1 milhões de habitantes (estimativa IBGE/2021)
, o Espírito Santo está entre os Estados menos mencionados do país em hashtags no Instagram, segundo levantamento do perfil Brasil em Mapas com base em dados da própria rede social. O ES é mencionado em 2,5 milhões de hashtags, abaixo até de unidades federativas menores em população, como Alagoas e Sergipe.
A força do Rio de Janeiro
, no Brasil e no mundo, prevaleceu. O #RiodeJaneiro foi o Estado com maior número de menções com mais de 49,6 milhões de hashtags. Ficou à frente até do mais poderoso Estado do país, São Paulo, em segundo lugar com 44 milhões de citações.
Segundo Estado mais populoso do país, Minas Gerais
, com 13,6 milhões de citações no Instagram, ficou atrás da Bahia (20,4 milhões) e até de Brasília (14,4 milhões).
Na realidade, a #EspíritoSanto até que não fez feio, mas o perfil explica que 80% das menções dessa hashtag referem-se a assuntos relativos à religião. Estado, mesmo, aparece em apenas 20% das referências.
O Estado capixaba está no quarto bloco dos mais citados, ficando na frente dos antigos territórios, na Região Norte, e de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rio Grande do Norte. Parece pouco para o potencial do ES. Com a palavra, nossas autoridades e os operadores de turismo
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