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Dados de 2021

ES atinge 4.108.508 de habitantes; Brasil chega a 213,3 milhões, diz IBGE

O dado foi publicado na edição de hoje (27) do Diário Oficial da União. O crescimento estimado da população de 2020 para 2021 foi de 0,74%, de acordo com o IBGE

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 07:36

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 ago 2021 às 07:36
Movimento do comércio na avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no primeiro dia de quarentena no ES
O Espírito Santo passou de 4.064.052 de habitantes em 2020 para 4.108.508 em 2021 Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
A população brasileira chegou a 213,3 milhões de pessoas em 1º de julho de 2021, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano passado, o Brasil tinha 211,7 milhões de habitantes.
O dado foi publicado na edição de hoje (27) do Diário Oficial da União. O crescimento estimado da população de 2020 para 2021 foi de 0,74%, de acordo com o IBGE.
A estimativa mostra que os estados mais populosos são: São Paulo (46,65 milhões), Minas Gerais (21,41 milhões) e o Rio de Janeiro (17,46 milhões). O Espírito Santo passou de  4.064.052 de habitantes em 2020 para 4.108.508 em 2021.
O país tem três estados com menos de 1 milhão de habitantes: Roraima (652,7 mil), Amapá (877,6 mil) e Acre (906,9 mil).
População brasileira por unidade da Federação
População brasileira por unidade da Federação Crédito: Reprodução / Diário Oficial da União

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