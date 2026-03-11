O elogio da uma consultora da Unesco à diversidade cultural do ES

Silvany Euclênio Silva durante o 8º Fórum dos Mestres da Cultura Popular, em Aracruz. Crédito: Heverson Oliveira/CESF

A consultora da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) Silvany Euclênio Silva prometeu recomendar ao Ministério da Cultura que seja assinado, no Espírito Santo, o decreto com o Plano Nacional Setorial para Culturas Populares Tradicionais.



Silvany fez o anúncio durante o 8º Fórum dos Mestres da Cultura Popular, realizado no Sesc Praia Formosa, em Aracruz, no último final de semana, diante de 150 mestras e mestres das 13 regiões étnico-folclóricas do ES.

“Eu fiquei encantada com essa diversidade, essa riqueza, mas, principalmente, com o grau de organização desses mestres e mestras. Minhas anotações vão chegar ao Ministério da Cultura. Que seja assinado, aqui em Aracruz, esse decreto do plano para as culturas populares tradicionais. Vai ser muito importante se isso se concretizar aqui”, completou a consultora da Unesco, que acompanhou a elaboração autônoma da Carta do 8º Fórum pelo colegiado de mestres.

MINISTÉRIO DA CULTURA

O diretor de Promoção das Culturas Populares e Tradicionais do Ministério da Cultura, Sebastião Soares, se comprometeu a ler e colocar em discussão e votação a Carta dos Mestres do ES em Defesa dos Saberes Tradicionais em um encontro que será realizado em maio, também em Aracruz.

O diretor de Promoção das Culturas Populares e Tradicionais do Ministério da Cultura, Sebastião Soares, falou por videoconferência. Crédito: Heverson Oliveira/Cesf

A 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, de 19 a 24 de maio de 2026, vai celebrar os 20 anos da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) com foco em justiça climática, reunindo coletivos, artistas e mestres para fortalecer a rede nacional. A carta capixaba servirá de referência para a elaboração da carta brasileira.

