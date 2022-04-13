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Leonel Ximenes

No Dia do Beijo, deputado desabafa: “Tem muito Judas na Assembleia”

Parlamentar, que se sente traído politicamente, mandou um recado explícito para quem considera os seus "Judas"

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 16:48

Públicado em 

13 abr 2022 às 16:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O beijo mais famoso da História será relembrado nesta Quinta-feira Santa, dado por Judas Iscariotes em Jesus, mas a sessão desta quarta-feira (13) da Assembleia Legislativa foi marcada pela lembrança de uma data bem mais pagã, o Dia do Beijo, tema do discurso do deputado neogovernista Luciano Machado (PSB).
Pouco antes de encerrar sua explanação e de ganhar um beijo do deputado Torino Marques (PTB) (“beijo hétero”, como ressalvou o discípulo bolsonarista), Machado foi aparteado pelo colega Hércules Silveira (Patriota), que desabafou ao microfone, em tom de ironia: “É bom lembrar que depois de amanhã, sexta-feira, é o beijo do Judas”. E Dr. Hércules, já fora do microfone, complementou: “Tem uma porção de Judas aqui na Assembleia”.

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Luciano Machado deu uma gargalhada, e o deputado Capitão Assumção (Patriota), fora do vídeo, disse: “Essa vai para o Ximenes”. E veio mesmo. Afinal, não é todo dia que um parlamentar do alto da experiência de Hércules Silveira desabafa publicamente neste tom. E por que a referência ao traidor de Cristo? Aos fatos.
Por pouco, muito pouco mesmo, Dr. Hércules não ficou sem um partido para concorrer à reeleição em outubro. Ele foi um dos muitos caciques que abandonaram o moribundo MDB capixaba, mas teve uma imensa dificuldade em ser aceito em outra legenda partidária.
O parlamentar tentou até uma filiação eletrônica no PSB nacional, mas a direção do partido do governador Casagrande, no Espírito Santo, veio a público avisar que ele não tinha lugar na chapa de candidatos. Hércules chegou a pedir ajuda até ao governador, mas ficou na mão.

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Outros partidos também fecharam as portas para o deputado de quatro mandatos consecutivos, com uma linha de argumentação muito parecida: ele é bom de voto, vai ser reeleito e poderia prejudicar as demais candidaturas históricas das suas respectivas legendas.
Hércules Silveira, no microfone de apartes, lembra a traição de Judas com um beijo em Jesus
Hércules Silveira, no microfone de apartes, lembra a traição de Judas com um beijo em Jesus Crédito: Reprodução/TV Assembleia
Quem salvou de última hora o ex-emedebista foi o deputado estadual e presidente do Patriota no Espírito Santo, Rafael Favatto, que ofereceu a legenda para que Dr. Hércules se filiasse. E assim foi feito. Mas a mágoa do veterano parlamentar com vários colegas deputados de Assembleia ainda está muito viva. Como comprova a intervenção dele nesta quarta na sessão ordinária da Ales.
Para Hércules, que passou uma verdadeira via-crúcis na política nos últimos dias, a traição veio bem antes do beijo de Judas em Jesus. E, por enquanto, sem perdão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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