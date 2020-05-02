Bolsonaro volta a criticar Moro e chama ex-ministro de 'Judas'

Presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a questionar investigação da Polícia Federal sobre facada Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar duramente o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, insinuando que o ex-aliado o teria traído, sem levar adiante as investigações sobre a facada dada no presidente por Adélio Bispo.

Bolsonaro usou suas contas no Facebook e Twitter para divulgar um vídeo em que uma pessoa diz ter identificado vozes de outras pessoas que falariam com Adélio no momento do crime.

Os mandantes estão em Brasília?, questiona Bolsonaro, nas publicações. O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse?, pergunta o presidente, referindo-se a Moro, que neste sábado, 2, presta depoimento à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da União.

.Os mandantes estão em Brasília?



.O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse?



.Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição.



.Mas também NÃO ADMITIREI que façam contra MIM e ao nosso Brasil passando por cima da mesma. https://t.co/Tj5aDO2LUr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 2, 2020

Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição. Mas também NÃO ADMITIREI que façam contra MIM e ao nosso Brasil passando por cima da mesma Constituição. Ninguém vai querer dar o golpe para cima de mim, não, escreveu Bolsonaro.

O caso de Adélio Bispo já teve uma investigação feita pela PF e concluída em 2018, que apontou que não houve apoio externo à sua tentativa de matar Bolsonaro. Uma segunda investigação foi aberta e tem apontado para o mesmo caminho. Bolsonaro insiste que foi vítima de uma ação planejada e que haveria terceiras pessoas ligadas ao atentado.

Na manhã deste sábado, Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada sem falar com a imprensa. A apoiadores que estavam na entrada do local, disse que não será alvo de nenhum golpe em seu governo. Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição, afirmou o presidente. Ninguém vai querer dar o golpe para cima de mim, não, declarou.