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Bolsonaro volta a criticar Moro e chama ex-ministro de 'Judas'

Presidente postou comentário neste sábado (2), ao compartilhar vídeo para questionar quem seria o 'mandante' da facada contra ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 11:15

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 11:15

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a questionar investigação da Polícia Federal sobre facada Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar duramente o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, insinuando que o ex-aliado o teria traído, sem levar adiante as investigações sobre a facada dada no presidente por Adélio Bispo.
Bolsonaro usou suas contas no Facebook e Twitter para divulgar um vídeo em que uma pessoa diz ter identificado vozes de outras pessoas que falariam com Adélio no momento do crime.
Os mandantes estão em Brasília?, questiona Bolsonaro, nas publicações. O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse?, pergunta o presidente, referindo-se a Moro, que neste sábado, 2, presta depoimento à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da União.
Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição. Mas também NÃO ADMITIREI que façam contra MIM e ao nosso Brasil passando por cima da mesma Constituição. Ninguém vai querer dar o golpe para cima de mim, não, escreveu Bolsonaro.
O caso de Adélio Bispo já teve uma investigação feita pela PF e concluída em 2018, que apontou que não houve apoio externo à sua tentativa de matar Bolsonaro. Uma segunda investigação foi aberta e tem apontado para o mesmo caminho. Bolsonaro insiste que foi vítima de uma ação planejada e que haveria terceiras pessoas ligadas ao atentado.
Na manhã deste sábado, Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada sem falar com a imprensa. A apoiadores que estavam na entrada do local, disse que não será alvo de nenhum golpe em seu governo. Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição, afirmou o presidente. Ninguém vai querer dar o golpe para cima de mim, não, declarou.
Após o comentário, Bolsonaro entrou no carro e partiu. A assessoria do presidente não informou o destino de Bolsonaro ao deixar o Alvorada.

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