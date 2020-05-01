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Interferências na PF

Moro presta depoimento neste sábado sobre acusações contra Bolsonaro

Celso de Mello, do STF, designou três procuradores indicados pela Procuradoria para acompanhar a audiência, marcada para às 11h, em Curitiba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 19:56

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 19:56

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro vai prestar depoimento neste sábado (02) à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República em Curitiba (PR), onde voltou a morar.
Segundo fontes envolvidas na investigação, o depoimento deve ser tomado entre as 11 horas e 14 horas. Nesta sexta-feira, 1º, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, deferiu pedido formulado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e designou três procuradores indicados pela PGR para acompanhar o depoimento do ex-ministro da Justiça.

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Na noite de quinta, o decano já tinha determinado a realização da oitiva em até cinco dias de Moro, atendendo razões de urgências apresentadas por três parlamentares.
Moro afirmou, em entrevista à revista Veja, que entregaria provas de acusações de interferência política do Planalto na Polícia Federal em momento oportuno.

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