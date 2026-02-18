Mulheres entrarão em campo nas quartas de final do Capixabão

Torcedores da Desportiva no Engenheiro Araripe: presença masculina é majoritária nos estádios. Crédito: Carlos Alberto Silva

Nas quartas de final do Campeonato Capixaba, antes do início e no intervalo das partidas, mulheres advogadas da OAB-ES entrarão em campo, nos jogos da Grande Vitória e no interior, com faixas levando a mensagem da campanha educativa e de conscientização contra a violência contra a mulher. A campanha será realizada até o fim da competição.



Com a mensagem “Em campo ou fora dele, violência contra a mulher é cartão vermelho. Basta de violência”, a campanha é resultado de uma parceria da Federação de Futebol do ES (FES) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), por iniciativa da presidente da seccional capixaba da Ordem, Érica Neves.

A campanha será conduzida pela Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES, que mobilizará profissionais da advocacia para participarem ativamente das ações nos jogos. Para a presidente da Comissão, Layla Freitas, o gesto tem força simbólica e prática.

“O estádio é um reflexo da sociedade. Quando uma mulher entra em campo levando uma mensagem de conscientização, ela ocupa um espaço que historicamente foi negado a muitas de nós. Essa campanha reafirma que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no futebol, e que o respeito precisa ser regra dentro e fora de campo”, destaca.

Gustavo Vieira, presidente da FES, ressaltou a parceria com a OAB-ES. “O público do futebol ainda é majoritariamente masculino, e justamente por isso essa ação é tão importante. Queremos sensibilizar torcedores, atletas, dirigentes e todos que fazem parte do espetáculo esportivo. Respeito não é opcional. Assim como no futebol, a violência precisa ser punida com cartão vermelho na vida”, afirma Vieira.

OS JOGOS DAS QUARTAS DO CAPIXABÃO

Primeiro colocado da fase inicial do Capixabão 2026, o Vitória enfrenta o Forte, que ficou na 8ª posição. Vice-líder, o Serra pega o Real Noroeste, sétimo colocado. Terceiro lugar, o Vilavelhense encara a Desportiva Ferroviária, que terminou em sexto. Por último, quarto colocado, o Rio Branco disputa o confronto com o Porto Vitória, quinto lugar.

(1º) Vitória x (8º) Forte

(4º) Rio Branco x (5º) Porto Vitória

(2º) Serra x (7º) Real Noroeste

(3º) Vilavelhense x (6º) Desportiva

