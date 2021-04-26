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Leonel Ximenes

Mudança em Vitória: sub dos Direitos Humanos vira sub do Meio Ambiente

Breno Panetto, que acumulou polêmicas na sua ex-Subsecretaria, vai cuidar agora da qualidade ambiental e do bem-estar animal

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:26

Públicado em 

26 abr 2021 às 18:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Foi flagrado em uma festa sem máscara e em aglomeração
Breno Panetto é militante do Partido Novo Crédito: Arquivo Pessoal
Não durou quatro meses a passagem de Breno Panetto pela Subsecretaria de Direitos Humanos (Semcid) da Prefeitura de Vitória. O jovem militante do Partido Novo e estudante de Direito foi nomeado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), na última sexta-feira (23), subsecretário municipal do Meio Ambiente (Semmam).
“Estamos adequando as atribuições dos cargos aos perfis profissionais”, justifica o prefeito, que também efetivou Tarcísio Föeger, que era secretário interino, como titular da Semmam.
Segundo Panetto, a mudança faz parte de uma movimentação mais ampla na prefeitura. “Foram algumas mudanças de nomes na PMV, uma readequação de perfil. Nesta nova pasta, no Meio Ambiente, a entrega externa é maior, com possibilidade de tocar novos projetos para a cidade e mais contato com lideranças e projetos”, afirmou.

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Para o subsecretário, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos não tem tanta visibilidade externa. “A Semcid tem um perfil de entregas mais internas”, pondera. Panetto vai cuidar de uma das duas Subsecretarias da Semmam, a de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal.

GESTÃO MARCADA POR POLÊMICAS

A curta passagem do militante do Novo pela Subsecretaria de Direitos Humanos foi marcada por algumas polêmicas. Logo em janeiro, com pouco mais de duas semanas da nova gestão, Panetto, que naquele momento estava respondendo interinamente pela Semcid, foi flagrado numa festa e sem máscara. Ele posteriormente pediu desculpas pelo ocorrido.

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No começo de fevereiro, como mostrou a coluna, ele repostou uma mensagem, nas suas redes sociais, que ironizava o que chamou de “vítimas da sociedade”.
E na primeira quinzena de março a coluna publicou um diálogo entre ele e a vereadora do PT em Vitória, Karla Coser, num grupo de WhatsApp. Na troca de mensagens, a petista, filha do ex-prefeito João Coser, recusava o convite “metafórico” de Panetto para tomar um chope com ele. E rebateu o subsecretário: “Meu pai não é ladrão”.
A Secretaria de Direitos Humanos de Vitória é comandada pela ex-vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB), candidata derrotada à prefeitura no ano passado.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Lorenzo Pazolini Meio Ambiente Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Direitos humanos mulher
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