Mudança em Vitória: sub dos Direitos Humanos vira sub do Meio Ambiente

Não durou quatro meses a passagem de Breno Panetto pela Subsecretaria de Direitos Humanos (Semcid) da Prefeitura de Vitória. O jovem militante do Partido Novo e estudante de Direito foi nomeado pelo prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), na última sexta-feira (23), subsecretário municipal do Meio Ambiente (Semmam).
“Estamos adequando as atribuições dos cargos aos perfis profissionais”, justifica o prefeito, que também efetivou Tarcísio Föeger, que era secretário interino, como titular da Semmam.
Segundo Panetto, a mudança faz parte de uma movimentação mais ampla na prefeitura. “Foram algumas mudanças de nomes na PMV, uma readequação de perfil. Nesta nova pasta, no Meio Ambiente, a entrega externa é maior, com possibilidade de tocar novos projetos para a cidade e mais contato com lideranças e projetos”, afirmou.
Para o subsecretário, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos não tem tanta visibilidade externa. “A Semcid tem um perfil de entregas mais internas”, pondera. Panetto vai cuidar de uma das duas Subsecretarias da Semmam, a de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal.
A curta passagem do militante do Novo pela Subsecretaria de Direitos Humanos foi marcada por algumas polêmicas. Logo em janeiro, com pouco mais de duas semanas da nova gestão, Panetto, que naquele momento estava respondendo interinamente pela Semcid, foi flagrado numa festa e sem máscara
. Ele posteriormente pediu desculpas pelo ocorrido.
No começo de fevereiro, como mostrou a coluna
, ele repostou uma mensagem, nas suas redes sociais, que ironizava o que chamou de “vítimas da sociedade”.
A Secretaria de Direitos Humanos de Vitória é comandada pela ex-vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB), candidata derrotada à prefeitura no ano passado.