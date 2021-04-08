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Meio Ambiente

Deputados cobram explicação de Ricardo Salles sobre defesa de madeireiros

O ministro esteve duas vezes no Pará nas últimas semanas, onde foi realizada a maior apreensão de madeira da história do país. Salles tem criticado a condução do caso pela PF

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:58
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante cerimônia de sansão do projeto de lei (PL 1.095/2019) que aumenta pena para crimes de maus-tratos a animais.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante cerimônia de sansão do projeto de lei (PL 1.095/2019) que aumenta pena para crimes de maus-tratos a animais. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os deputados federais Bohn Gass (PT-RS) e Nilto Tatto (PT-SP) protocolaram nesta quinta-feira (8) um pedido em que solicitam informações a Ricardo Salles (Meio Ambiente) sobre suas manifestações em defesa de madeireiros alvos da Polícia Federal.
O ministro esteve duas vezes no Pará nas últimas semanas, onde foi realizada a maior apreensão de madeira da história do país. Salles tem criticado a condução do caso pela PF.
A apreensão de 131 mil m³ de toras foi realizada em dezembro de 2020 e batizada de operação Handroanthus GLO. Depois, outras ações foram realizadas e há mais de 200 mil m³ armazenados pelas autoridades federais.
O pedido de explicações tem como base a entrevista dada ao jornal Folha de S.Paulo pelo superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, em que ele defende a investigação e rebate as críticas do ministro.
"Nos chamou a atenção a contundente da postura do chefe da PF do Amazonas, Alexandre Saraiva, que em reação à atitude de Vossa Excelência reafirmou a licitude da operação, esclarecendo as razões legais que justificam plenamente a apreensão realizada", diz trecho do pedido.

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Os deputados elencam no requerimento nove perguntas a serem respondidas por Salles. Eles perguntam, por exemplo, quais são os planos de manejo que autorizaram o corte das árvores.
Como justificativa para a solicitação de informações, os parlamentares afirmam ser "estranha" a posição adotada pelo titular do Meio Ambiente que, dizem eles, assumiu "o ponto de vista dos infratores".
"Afinal, um dos possíveis desfechos pode revelar ao país que a Amazônia está sendo devastada pelo crime ambiental com a conivência e inação das mais altas autoridades do país", diz o pedido.

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