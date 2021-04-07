Salles se reúne com empresários e acena com liberação da madeira no Pará

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participa do programa A Voz do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

No encontro, realizado no hotel Açaí, Salles teria revisado os planos de manejo de onde a madeira apreendida havia sido retirada e se comprometido a liberar em até uma semana, desde que a documentação estivesse correta. Os madeireiros têm afirmado que a extração foi feita de forma legal, posição corroborada pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará, órgão responsável pelas concessões.

É a segunda visita do ministro em menos de uma semana à região da apreensão, no rio Arapiuns. Na última quarta-feira (31), ele foi ao local da operação da PF. Ali, Salles verificou o ponto de origem de duas árvores apreendidas, em um gesto de apoio aos madeireiros.

A visita do ministro foi considerada uma intervenção pelo delegado Saraiva. Em entrevista à Folha publicada na segunda (5), ele acusou Salles de trabalhar contra o meio ambiente. "É o mesmo que um ministro do Trabalho se manifestar contrariamente a uma operação contra o trabalho escravo."

Batizada de Handroanthus GLO, a operação apreendeu mais de 204 mil metros cúbicos de madeira, volume suficiente para carregar 13.600 caminhões.