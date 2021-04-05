Mourão elogia delegado que criticou Ricardo Salles

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Foto: Romério Cunha/VPR

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) elogiou nesta segunda (5) Alexandre Saraiva, chefe da Polícia Federal do Amazonas, que está em atrito com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , por causa da maior apreensão de madeira da história, realizada no Pará.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Saraiva disse que na PF não vai passar boiada, em referência à frase dita por Salles em uma reunião ministerial em abril do ano passado, ao falar da mudança de normas ambientais aproveitando-se do foco da sociedade na pandemia de Covid-19.

"Precisa haver um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas", disse ele, como registrado em vídeo.

Salles foi ao Pará na semana passada fazer uma espécie de verificação da investigação e disse que viu erros na ação da polícia. O delegado, por outro lado, afirma que as madeireiras não entregaram os documentos requisitados e que todo o material apreendido é produto de crime.

"Saraiva é um grande batalhador contra as ilegalidades, principalmente a questão da madeira", disse Mourão.

"Hoje a gente tem um imbróglio ali no Pará, já os recebi três vezes aqui. A questão está clara, precisa apresentar a documentação correta, é só isso aí", completou.

Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se disseram surpresos com as declarações do delegado e afirmaram que uma eventual saída de Salles do comando do Meio Ambiente não está em discussão.