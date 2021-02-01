Sub dos Direitos Humanos de Vitória ataca a quem ele chama de “vítimas da sociedade”

Em seu Instagram, Breno, que é estudante de Direito e filiado ao Novo, postou a publicação de uma foto de uma mulher com uma bolsa nas costas, supostamente entregando pizza, e respostou uma mensagem em que estava escrito, literalmente: “Enquanto ver uma mãe de família trabalhando de entregar pizza honestamente, eu jamais vou acreditar que essa mulecadinha que rouba celular e moto são “‘vítimas da sociedade’”.
O termo “vítimas da sociedade”, a propósito, é muito utilizado, em tom de ironia, por pessoas que atacam grupos e entidades que lutam pelos direitos humanos, exatamente o setor em que atua o subsecretário na PMV.
A repostagem do subsecretário, que chegou a ocupar, interinamente, a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória antes de a ex-vereadora Neuzinha Oliveira
tomar posse do cargo, causou indignação em pessoas ligadas à luta pelos direitos humanos.
“Associar o envolvimento de jovens no crime apenas à falta de acesso ao trabalho precarizado é no mínimo uma visão simplista, que gestores públicos não deveriam ter”, observa Lula Rocha, que coordena o Círculo Palmarino (movimento negro) e o Centro de Apoio aos Direitos Humanos (CADH), entidade da sociedade civil do movimento de Direitos Humanos
.
Rocha cobra da Prefeitura de Vitória que adote políticas públicas para os mais desfavorecidos. “Num país onde as ausências do Estado, que geralmente marcam a vida desses jovens desde a infância, são o gatilho para início do envolvimento deles com o crime, os que outrora prometiam paz e igualdade na Capital deveriam estar preocupados com o desenvolvimento de políticas públicas, sobretudo voltadas para os territórios historicamente excluídos na cidade.”
Candidato a prefeito de Vitória pelo Novo, ex-secretário estadual da Segurança Pública
e ex-comandante-geral da PM, Nylton Rodrigues também critica a mensagem de Panetto. “É uma fala equivocada. A fala de um gestor público tem que ir na direção de uma construção das soluções dos problemas, e não na direção de jogar pedras nos problemas.”
O coronel da reserva da Polícia Militar aponta outros caminhos para a solução dos problemas sociais: “A direção da fala tem que ser na diminuição dessa profunda desigualdade social em nosso país e apontando caminhos para se oferecer uma educação básica de qualidade para todos e a geração de oportunidades para todos em nosso país”, ressalta Rodrigues.
Para Kenner Terra, pastor da Igreja Batista e professor de Teologia e Ciências das Religiões, a fala do subsecretário “reproduz perspectivas superficiais, falaciosas e pouco acuradas a respeito do funcionamento social”. E conclui: “A postagem defende um tipo de meritocracia perversa que tira do Estado a obrigação de promover políticas públicas e legitima a precarização do trabalho. A pasta na qual está alocado exige do seu subsecretário mais sensibilidade e profundidade na análise da realidade", analisa.
Breno Panetto, que em seu perfil se define como “ativista da liberdade”, foi candidato a vereador nas últimas eleições em Vitória. Obteve 1.669 votos, mas não foi eleito. Sua votação, entretanto, foi maior do que a obtida por cinco dos 15 vereadores eleitos, mas o Novo não obteve o quociente eleitoral para ter uma vaga na Câmara da Capital.
O subsecretário já foi também militante do MBL, o Movimento Brasil Livre
, que teve participação ativa no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
Por ter aparecido numa festa, sem máscara e sem distanciamento social, a Prefeitura de Vitória disse que iria advertir o então secretário municipal interino de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, hoje subsecretário da pasta.