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Leonel Ximenes

Lula e Boulos lamentam morte do militante dos direitos humanos no ES

Ex-presidente da República lembrou homenagem feita a ele pelos pais de Lula Rocha; Erundina também se manifestou

Públicado em 

11 fev 2021 às 18:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A homenagem de Lula ao xará
A homenagem de Lula ao xará Crédito: Reprodução da internet
Uma homenagem de Lula para Lula. O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Lula (PT) divulgou em seu site oficial uma nota de pesar pela morte de Lula Rocha, um dos líderes do movimento dos direitos humanos e do movimento negro do Espírito Santo. O líder petista, no texto, lembra que os pais do capixaba homenagearam o filho com o nome do fundador do PT.
“Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de Luiz Inácio Silva Rocha, militante do movimento negro e dos direitos humanos. Meu xará Lula Rocha partiu muito, muito jovem, com tanta coisa ainda para fazer pelo Espírito Santo e pelo Brasil, que precisa de mais cidadãos como ele para lutar pelo direito de ter uma vida plena e livre de violência para nossa juventude”, escreveu Lula.
O ex-presidente agradeceu aos pais de Lula Rocha pela homenagem: “Não há palavras para definir ou confortar a dor de pais que perdem seu filho. Minha solidariedade nesse momento difícil para os companheiros Izaías Santana e Maria da Penha, que deram meu nome ao seu querido filho, e a minha certeza que a história e o exemplo de Lula Rocha irá emocionar e inspirar muitos outros jovens que lutam por um Brasil melhor”.
Quem também se manifestou pela morte do capixaba foi a deputada federal Luíza Erundina, do PSOL, partido ao qual o militante dos direitos humanos era filiado. “Com muita tristeza, o PSOL informa e lamenta o falecimento de Luís Inácio Silva Rocha, importante liderança do movimento negro, dos direitos humanos e do PSOL no Espírito Santo, aos 36 anos. No Círculo Palmarino, no cursinho popular AfirmAção, no Conselho Estadual dos Direitos Humanos e em tantos outros espaços da militância, Lula foi um lutador incansável, uma referência para todos que sonhavam com um mundo mais justo. Lula Rocha, presente!”, escreveu a ex-prefeita da capital paulista.
Erundina lamentou a morte do companheiro do PSOL
Erundina lamentou a morte do companheiro do PSOL Crédito: Reprodução do Facebook
Ex-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, que ficou em segundo lugar na eleição do ano passado, também lembrou, em suas redes sociais, a trajetória de Lula Rocha: “Recebi a triste notícia do falecimento do Lulinha, militante do PSOL/ES. Lulinha era referência do movimento popular, negro e periférico em seu Estado e para todos nós. Um guerreiro imprescindível se vai. Fica seu exemplo. Obrigado, Lulinha. Força à família e amigos”, escreveu.
Boulos lembrou a trajetória de luta de Lula Rocha
Boulos lembrou a trajetória de luta de Lula Rocha Crédito: Reprodução do Facebook
Lula Rocha morreu nesta quinta-feira (11), aos 36 anos de idade. Ela estava internado no Hospital Dório Silva, na Serra, para se submeter a uma hemodiálise. Segundo informou a família, o velório dele será às 9h desta sexta-feira (12), no Cemitério Parque da Paz de Cariacica, mesmo local do sepultamento, às 11h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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