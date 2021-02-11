Lula e Boulos lamentam morte do militante dos direitos humanos no ES

A homenagem de Lula ao xará Crédito: Reprodução da internet

“Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de Luiz Inácio Silva Rocha, militante do movimento negro e dos direitos humanos. Meu xará Lula Rocha partiu muito, muito jovem, com tanta coisa ainda para fazer pelo Espírito Santo e pelo Brasil, que precisa de mais cidadãos como ele para lutar pelo direito de ter uma vida plena e livre de violência para nossa juventude”, escreveu Lula.

O ex-presidente agradeceu aos pais de Lula Rocha pela homenagem: “Não há palavras para definir ou confortar a dor de pais que perdem seu filho. Minha solidariedade nesse momento difícil para os companheiros Izaías Santana e Maria da Penha, que deram meu nome ao seu querido filho, e a minha certeza que a história e o exemplo de Lula Rocha irá emocionar e inspirar muitos outros jovens que lutam por um Brasil melhor”.

Quem também se manifestou pela morte do capixaba foi a deputada federal Luíza Erundina, do PSOL, partido ao qual o militante dos direitos humanos era filiado. “Com muita tristeza, o PSOL informa e lamenta o falecimento de Luís Inácio Silva Rocha, importante liderança do movimento negro, dos direitos humanos e do PSOL no Espírito Santo, aos 36 anos. No Círculo Palmarino, no cursinho popular AfirmAção, no Conselho Estadual dos Direitos Humanos e em tantos outros espaços da militância, Lula foi um lutador incansável, uma referência para todos que sonhavam com um mundo mais justo. Lula Rocha, presente!”, escreveu a ex-prefeita da capital paulista.

Erundina lamentou a morte do companheiro do PSOL Crédito: Reprodução do Facebook

Ex-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos , que ficou em segundo lugar na eleição do ano passado, também lembrou, em suas redes sociais, a trajetória de Lula Rocha: “Recebi a triste notícia do falecimento do Lulinha, militante do PSOL/ES. Lulinha era referência do movimento popular, negro e periférico em seu Estado e para todos nós. Um guerreiro imprescindível se vai. Fica seu exemplo. Obrigado, Lulinha. Força à família e amigos”, escreveu.

Boulos lembrou a trajetória de luta de Lula Rocha Crédito: Reprodução do Facebook