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Leonel Ximenes

MP notifica Prefeitura de Marataízes para bloquear praias

Município deverá proibir feiras livres, ocupação de parques e praças e adotar as medidas previstas no decreto estadual da quarentena para combater a Covid

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:48

Públicado em 

18 mar 2021 às 16:48
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Marataízes: 4.377 casos confirmados de Covid-19 e 108 óbitos
Marataízes: 4.377 casos confirmados de Covid-19 e 108 óbitos Crédito: Divulgação
Ministério Público Estadual expediu nesta quinta-feira (18) uma notificação recomendatória para que o município de Marataízes, no litoral Sul do Estado, adote providências para que sejam cumpridas as medidas de restrição previstas no decreto do governo do Estado que instituiu a quarentena de 14 dias e que visa a conter o crescimento da pandemia de Covid-19.
Uma das principais recomendações do MPES é que a prefeitura impeça a utilização de praias, lagoas, rios e cachoeiras do município, para que não ocorram aglomerações. Na notificação, o Ministério Público recomenda também que o governo municipal impeça o comércio ambulante, a instalação de guarda-sóis e até interdite os estacionamentos nesses locais.
O MP também alerta a prefeitura para que suspenda as feiras livres e interdite, se necessário, praças, parques, jardins, campos de futebol e quadras poliesportivas.

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A Prefeitura de Marataízes também terá que proibir o funcionamento de lojas de conveniência de postos de combustíveis e coibir a realização de passeatas e carreatas.
Além disso, alerta o prefeito para que ele se abstenha de expedir normas e decretos que contrariem ou flexibilizem normas previstas no decreto do governo do Estado que instituiu a quarentena. As normas de restrição entraram em vigor hoje (18) e vão até o dia 31.

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Estas e outras recomendações, destaca o Ministério Público, devem ser observadas pela Prefeitura de Marataízes com o objetivo de conter a disseminação do vírus. Segundo o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), a cidade tem 4.377 casos confirmados da doença e 108 óbitos.
No final do documento, o Ministério Público esclarece que a notificação é recomendatória e premonitória, no sentido de prevenir responsabilidades civis, penais e administrativas, a fim de que no futuro não seja alegada ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal e antijurídico dos fatos noticiados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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