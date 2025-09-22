Greve dos controladores de voo é suspensa em todo o país

A assembleia geral do Sindicato dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV) decidiu, na tarde desta segunda-feira (22), pela suspensão da greve prevista para esta quarta-feira (24) em vários aeroportos brasileiros, inclusive em Vitória.
Em votação eletrônica, 810 trabalhadores se manifestaram. Destes, 530 foram favoráveis à suspensão da greve, contra 253 que queriam a continuidade da paralisação, e houve 27 abstenções.
A categoria informa que a suspensão do movimento é parte de um acordo entre o Sindicato, a empresa estatal Nav Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que vão a partir de hoje analisar a proposta do acordo coletivo e outras reivindicações da categoria.
“Diante do resultado, a assembleia decidiu pela suspensão da greve. No entanto, é crucial destacar que este não é o fim da nossa luta. A suspensão significa uma mudança de estratégia, e não uma rendição. Continuaremos com total força e determinação as negociações com a NAV Brasil, pressionando pela pauta de reivindicações que é legítima e necessária para toda a categoria”, postou o SNTPV em suas redes sociais.
Além do dia 24, a categoria sinalizou que iria paralisar as atividades nos dias 26 e 30 de setembro e 2 de outubro, com interrupção dos trabalhos durante uma hora nos turnos das 11h às 12h e das 15h às 16h (no horário de Brasília), afetando a operação aéreas de vários aeroportos, inclusive com atrasos nos voos.
A Nav Brasil opera em 44 aeroportos e, de acordo com o sindicato, a paralisação atingiria os terminais de Vitória, Guarulhos, Campinas, Santos Dumont, Macaé, João Pessoa, Aracaju, Londrina e Joinville.
EMPRESA ESTATAL TEM 4.263 CONTROLADORES DE VOO
Dos 4.263 controladores de voo em atuação no país, ao menos 530, o equivalente a 12% do total, são servidores públicos ligados à Nav Brasil, uma estatal criada em junho de 2021, a partir de um desmembramento da Infraero. Os dados são da própria estatal, que tem um total de 1,6 mil servidores.
O controle do espaço aéreo é gerenciado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB). Apesar do controle militar, nem todos os agentes do setor saem das fileiras das Forças Armadas.
