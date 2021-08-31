“Depois de 45 dias na UTI, dormi em casa”, diz empresário do ES curado da Covid

O produtor rural Maurinho Rossoni, de 38 anos, jamais vai esquecer o dia 30 de agosto de 2021. É como se fosse um novo aniversário de vida para ele. Depois de 91 dias internado, sendo 45 na UTI, o empresário conseguiu deixar o hospital em Linhares
, onde estava internado, e onde lutou intensamente pela vida após contrair uma forma grave de Covid-19
.
“Depois de mais de 91 dias internado e mais de 45 na UTI, consegui ontem dormir em casa ao lado da minha amiga superesposa”, declarou Maurinho ao deixar a portaria do hospital particular, momento mágico em que foi recebido com festa e orações pela família e pelos amigos.
Foi um período difícil com pinceladas de crueldade. Em 1º de julho, época em que a doença agia de forma muito agressiva em Maurinho, ele foi vítima de boatos que davam conta da sua morte. A coluna teve acesso a um desses áudios, em que o homem lamentava o falecimento do produtor rural pela Covid.
Octaciano Neto, ex-secretário estadual de Agricultura
e amigo de Maurinho, diz que chegou a receber pelo menos 40 mensagens dando conta de que o paciente não resistira à doença. “A família precisou entrar nas redes sociais desmentindo e esfriou o boato”, lembra Octaciano.
A família de Maurinho, muito religiosa, neste tempo de intenso sofrimento, se uniu em inúmeras orações pela recuperação dele. E foi ela que liderou a pequena multidão que foi receber o filho, pai e irmão querido na porta do hospital na tarde desta segunda.
Estavam lá os pais dele, Maria do Carmo e Mauro Rossoni, a irmã Brígida, a mulher, Mariana – que está grávida de uma menina - e o filho Mauro Neto, além de outros parentes e amigos. A outra irmã de Maurinho, a médica Lorena Rossoni, estava em viagem e acompanhou o “renascimento” do irmão ao vivo, pelas redes sociais.
Maurinho Rossoni foi recebido com cartazes com frases bíblicas, aplausos e orações. E fez questão de agradecer a todos: “Talvez tenha sido mais difícil para vocês, aqui fora, do que pra mim que estava lá dentro”, disse emocionado Maurinho, que foi candidato a vice-prefeito de Linhares, no ano passado, e também diretor técnico do Incaper
, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural.
Final feliz para mais um paciente da Covid no Espírito Santo
. E a coluna, alegre com a recuperação do agropecuarista, também deseja: “Feliz aniversário, Maurinho Rossoni!''