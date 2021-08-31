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Leonel Ximenes

“Depois de 45 dias na UTI, dormi em casa”, diz empresário do ES curado da Covid

A vida venceu! Produtor rural de Linhares ficou um total de 91 dias no hospital, de onde teve alta nesta segunda-feira (30)

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:57

Públicado em 

31 ago 2021 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maurinho Rossoni é recebido por parentes e amigos ao deixar o hospital em Linhares
Maurinho Rossoni é recebido por parentes e amigos ao deixar o hospital em Linhares Crédito: Reprodução do Instagram
O produtor rural Maurinho Rossoni, de 38 anos, jamais vai esquecer o dia 30 de agosto de 2021. É como se fosse um novo aniversário de vida para ele. Depois de 91 dias internado, sendo 45 na UTI, o empresário conseguiu deixar o hospital em Linhares, onde estava internado, e onde lutou intensamente pela vida após contrair uma forma grave de Covid-19.
“Depois de mais de 91 dias internado e mais de 45 na UTI, consegui ontem dormir em casa ao lado da minha amiga superesposa”, declarou Maurinho ao deixar a portaria do hospital particular, momento mágico em que foi recebido com festa e orações pela família e pelos amigos.
Foi um período difícil com pinceladas de crueldade. Em 1º de julho, época em que a doença agia de forma muito agressiva em Maurinho, ele foi vítima de boatos que davam conta da sua morte. A coluna teve acesso a um desses áudios, em que o homem lamentava o falecimento do produtor rural pela Covid.
Octaciano Neto, ex-secretário estadual de Agricultura e amigo de Maurinho, diz que chegou a receber pelo menos 40 mensagens dando conta de que o paciente não resistira à doença. “A família precisou entrar nas redes sociais desmentindo e esfriou o boato”, lembra Octaciano.
A família de Maurinho, muito religiosa, neste tempo de intenso sofrimento, se uniu em inúmeras orações pela recuperação dele. E foi ela que liderou a pequena multidão que foi receber o filho, pai e irmão querido na porta do hospital na tarde desta segunda.

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Estavam lá os pais dele, Maria do Carmo e Mauro Rossoni, a irmã Brígida, a mulher, Mariana – que está grávida de uma menina - e o filho Mauro Neto, além de outros parentes e amigos. A outra irmã de Maurinho, a médica Lorena Rossoni, estava em viagem e acompanhou o “renascimento” do irmão ao vivo, pelas redes sociais.
"Dormi em paz. Presença da minha família. Presença dos meus amigos. A Covid não foi fácil pra mim... mas eu acho que a venci! Só restabelecimento do físico e da saúde agora. Tenho que agradecer principalmente a Deus e à Nossa Senhora, que colocaram a mão em mim e passaram na frente. Agradecer a toda equipe médica que me acompanhou e que foi incansável. E por final agradecer, do fundo do meu coração, a todos que tiveram um tempinho, oraram e tiveram pensamento positivo comigo. Em especial minha esposa, minhas irmãs , meu pai e minha mãe Maria do Carmo. Sou grato. Amo vocês! "
Maurinho Rossoni - Em mensagem de agradecimento publicada nas redes sociais
Maurinho Rossoni foi recebido com cartazes com frases bíblicas, aplausos e orações. E fez questão de agradecer a todos: “Talvez tenha sido mais difícil para vocês, aqui fora, do que pra mim que estava lá dentro”, disse emocionado Maurinho, que foi candidato a vice-prefeito de Linhares, no ano passado, e também diretor técnico do Incaper, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural.

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A vida venceu!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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