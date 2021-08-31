“Depois de 45 dias na UTI, dormi em casa”, diz empresário do ES curado da Covid

"Dormi em paz. Presença da minha família. Presença dos meus amigos. A Covid não foi fácil pra mim... mas eu acho que a venci! Só restabelecimento do físico e da saúde agora. Tenho que agradecer principalmente a Deus e à Nossa Senhora, que colocaram a mão em mim e passaram na frente. Agradecer a toda equipe médica que me acompanhou e que foi incansável. E por final agradecer, do fundo do meu coração, a todos que tiveram um tempinho, oraram e tiveram pensamento positivo comigo. Em especial minha esposa, minhas irmãs , meu pai e minha mãe Maria do Carmo. Sou grato. Amo vocês! "