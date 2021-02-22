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Saúde

Entenda quando os curados da Covid-19 devem buscar tratamento médico

Cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, perda de paladar, perda de olfato e tosse são as queixas mais comuns em relação aos sintomas persistentes do coronavírus

Publicado em 

22 fev 2021 às 02:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 02:00

A tosse é um dos sintomas da Covid-19
A tosse é um dos sintomas da Covid-19 que podem persistir por meses Crédito: Divulgação/Shutterstock
Os efeitos da Covid-19 sobre a saúde variam de acordo com cada organismo mas, em alguns casos, pessoas que se contaminaram com o vírus continuam a apresentar complicações mesmo após serem consideradas curadas da doença. A dúvida é quando os sintomas pós-Covid-19 são considerados passageiros e quando acendem um alerta para procurar um médico. 
Cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, perda de paladar, perda de olfato e tosse são as queixas mais comuns em relação aos sintomas persistentes da Covid-19, aponta o infectologista Lauro Ferreira Pinto. Ele esclarece que a maioria deles costuma desaparecer em até algumas semanas, mas nos casos em que há complicações e a infecção se agrava, levando até a internações, as sequelas podem persistir até por meses. Nas situações prolongadas, uma avaliação médica é importante. 

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“Geralmente a forma como a doença se manifesta durante a infecção indica se vai haver algum problema depois. Varia de acordo com o caso do paciente. Alguns melhoram rapidamente e não sentem mais nada”, explica. 
O infectologista Carlos Urbano frisa que os tratamentos posteriores são essenciais para quem desenvolveu a forma grave da doença, principalmente os que ficaram internados, e quando os sintomas não desaparecem. "Nos casos em que o paciente apresenta a forma moderada ou grave da Covid, um acompanhamento mais de perto é interessante, pois há risco de danos colaterais. Também é importante procurar um médico quando os sintomas são persistentes", explica.

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Segundo o cardiologista Henrique Bonaldi, os profissionais mais indicados para se consultar pós-Covid são o pneumologista e  cardiologista, tendo em vista que os sintomas persistentes geralmente estão ligados a essas duas áreas.
“Também aconselho a procurar um médico se o paciente já tinha alguma doença prévia, mesmo tendo apresentado quadro leve da Covid-19. Já vi pacientes com hipertensão cuja pressão começou a subir mais ainda após a doença. Isso tudo pode ser momentãneo, claro, mas é bom verificar até mesmo para que os sintomas sejam tratados.”
Uma nova diretriz da Sociedade de Cardiologia sugere que , antes de voltarem a praticar atividades físicas, os curados da Covid-19 façam exames para investigar danos provocados pela doença no coração, independente do quadro da doença que desenvolveram. 
Isso porque, quando a pessoa curada volta à rotina, toma um baque com a dificuldade em realizar movimentos simples e que geram desgaste ao coração, podendo até levar a um infarto, alerta o cardiologista José Aid Soares, que acompanha pacientes que tiveram a doença.
"Observou-se que muitos pacientes curados da Covid-19 no hospital acabavam tendo morte súbita em casa. Ou alguns apenas tratavam do quadro pulmonar e continuavam com fadiga, palpitação, coração acelerado. Quando aprofundamos as investigações, percebemos que esses pacientes tinham uma miocardite, que é a inflamação de um músculo cardíaco. Nos pacientes que faleceram subitamente, o vírus foi encontrado dentro da célula do coração",  explicou. 

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