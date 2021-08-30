Cidade no ES cria bosque da memória para homenagear mortos pela Covid

Parque Municipal Sombra da Tarde, onde será criado o bosque da memória em Barra de São Francisco Crédito: Gilberto Gil

A vida tem que continuar - nem que seja perpetuada na natureza. O prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) entregou as primeiras mudas de árvores a pais de filhos nascidos em meio à pandemia de Covid em Barra de São Francis co. E anunciou que vai também criar o bosque da memória, numa área junto ao Parque Municipal Sombra da Tarde, onde será plantada uma árvore para cada vítima da pandemia no município.

Desde maio de 2020, Barra de São Francisco, que tem 45 mil habitantes, já perdeu 211 pessoas para a Covid . Por isso, serão plantadas 211 árvores numa solenidade a ser agendada para os próximos dias pelo chefe do Executivo. “Cada árvore receberá uma placa com o nome de uma das vítimas da Covid. Vamos identificar na comunidade artesãos que trabalham em pedra e fazer essas placas em refugos de granito, que hoje é um dos sustentáculos de nossa economia”, disse Enivaldo.

Com isso, o prefeito deseja, segundo disse, deixar um legado para as gerações futuras e, ao mesmo tempo, não deixar cair no esquecimento aqueles que se foram. “No bosque, as pessoas poderão ajudar a cuidar das árvores e reverenciar a memória de seus queridos. No futuro, quando não estivermos mais aqui, queremos que as novas gerações mantenham essa tradição e assim, pouco a pouco, vamos recuperando o que perdemos, além de manter a lembrança de quem construiu a cidade”, disse Enivaldo.

Da mesma forma que terá o bosque da memória - que continuará crescendo, conforme a ideia do prefeito com o plantio de uma árvore pela família de cada pessoa que morrer no município, independentemente da pandemia -, Barra de São Francisco terá também o bosque da vida.

“Já começamos a distribuir as mudas de árvores nativas para os pais que tiveram filhos nascidos na pandemia. A ideia é que, ao longo de sua existência, essas crianças sejam levadas para ajudarem a cuidar da árvore que simboliza a vida delas. Existe um estudo científico (revista Science, julho 2019) que diz que precisaríamos plantar 1,2 trilhão de árvores para controlar o aquecimento global. Temos que começar o movimento com a primeira árvore e nós vamos fazer nossa parte. Um pequeno gesto que, se for espalhado pelo planeta, poderá representar muito”, aposta o prefeito.

O Parque Sombra da Tarde, que terá o bosque da memória, foi inaugurado em dezembro de 1999, com a presença do ministro do meio ambiente Sarney Filho e do então governador José Ignácio Ferreira. O parque ocupa uma área de 158 mil metros quadrados, que estava toda degradada.

REMANESCENTE DA MATA ATLÂNTICA NO ES

Hoje, é uma reserva da Mata Atlântica , com a presença catalogada de 33 diferentes espécies de formigas, tamanduá, jaguatirica, cobras e pássaros. É rico em flora e fauna, tendo em seu interior 2.200 metros de trilha, servido de água potável e tem um salão de 40 metros quadrados destinado a palestras ambientais.