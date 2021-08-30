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Pandemia a bordo

Covid-19: terceiro navio começa a cumprir quarentena em Vitória

Foram positivados três tripulantes do navio Mandrião, que está em isolamento desde o último sábado (28). Outras duas embarcações estão isoladas há cerca de dez dias

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 15:58

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 ago 2021 às 15:58
Navio brasileiro Mandrião está em quarentena, atracado em um terminal de Vitória
Navio brasileiro Mandrião está em quarentena, atracado em um terminal de Vitória Crédito: Celso Marino | Marine Traffic
Três embarcações estão cumprindo quarentena em Vitória devido à Covid-19. A informação sobre o terceiro navio, chamado Mandrião, foi repassada pela Agência Nacional de Vigilância Nacional (Anvisa) nesta segunda-feira (30), data em que os testes ficaram prontos, confirmando três tripulantes com a doença. Além dele, o Skandi Búzios e o Pardela já fazem isolamento há mais de uma semana.
Em nota, a Anvisa informou que o navio brasileiro Mandrião foi colocado em quarentena no último sábado (28), quando atracou no Porto de Vitória, "em razão de alguns trabalhadores apresentarem sintomas compatíveis com a Covid-19". Na mesma data, os 46 tripulantes fizeram testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus.
Covid-19 - terceiro navio começa a cumprir quarentena em Vitória
Dos três profissionais que testaram positivo, dois foram encaminhados para um hospital e o outro desembarcou para cumprir quarentena em terra. Ainda conforme a Anvisa, a embarcação presta serviços de apoio a plataformas e navega pela costa brasileira.
Navio brasileiro Mandrião está em quarentena, atracado em um terminal de Vitória
Dos 46 tripulantes do navio brasileiro Mandrião, três testaram positivo para a Covid-19  Crédito: Werther Krohing | Marine Traffic
Segundo consta no site da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), a embarcação está no terminal de Bento Ferreira. No entanto, por meio de nota, a Codesa esclareceu que o Terminal Zemax é um terminal de uso privado (TUP) e "está fora da área do Porto Organizado de Vitória".
Questionada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou uma nota, por volta das 17h20 desta segunda-feira (30), informando que ainda não havia recebido notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária relacionada a uma nova embarcação em quarentena no Espírito Santo.
Navio brasileiro Mandrião está em quarentena, atracado em um terminal de Vitória
Navio brasileiro Mandrião está em quarentena, atracado em um terminal de Vitória Crédito: Vitor Vogel | Marine Traffic
Empresa responsável por operar o navio, a Wilson Sons Ultratug confirmou que ocorreram desembarques preventivos de três profissionais, mas que eles cumprem isolamento monitorado em rede hoteleira ou residência. "Dois apresentam sintomas leves e um está assintomático", esclareceu, em nota.
Segundo a empresa, a embarcação estava em operação na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e todos os outros tripulantes testaram negativo. "A companhia adota medidas preventivas rigorosas, que incluem testes PCR antes do embarque, uso obrigatório de máscaras e reforço na higienização", garantiu.
Na Bacia de Campos, o navio Mandrião prestou apoio à plataforma P-48 da Petrobras que, por sua vez, garantiu que não há casos de Covid-19 na unidade e que segue um "rigoroso protocolo preventivo nas unidades offshore e age rapidamente sempre que um colaborador reporta sintomas a bordo".

SKANDI BÚZIOS E PARDELA: OS OUTROS DOIS NAVIOS ISOLADOS

Covid-19 - Navio Skandi Búzios, atracado cumprindo quarentena no Porto de Vitória
Navio Skandi Búzios, atracado cumprindo quarentena no Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Na última sexta-feira (27), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou que dois navios estavam isolados na Capital capixaba: o brasileiro Pardela e o norueguês Skandi Búzios, que começaram a quarentena nos dias 20 e 21 de agosto, respectivamente. A situação deles é a seguinte:
  • Pardela: Atracado ao lado do Morro do Penedo, na Baía de Vitória, teve um caso confirmado de Covid-19. A pessoa que testou positivo para a doença foi autorizada a deixar a embarcação para fazer o isolamento em terra, assim como outros três tripulantes que tiveram contato com ela. Ao todo, a tripulação é composta por 50 profissionais.
  • Skandi Búzios: Atracado no cais comercial do Porto de Vitória, não tem positivados entre as 78 pessoas a bordo. No entanto, anteriormente, sete tripulantes foram infectados pelo novo coronavírus e desembarcaram, por helicóptero, no Rio de Janeiro. O isolamento é feito devido ao contato tido entre os que foram infectados e os demais.
Ainda de acordo com a Anvisa, ambas embarcações são de apoio marítimo, ou seja, atuam nas operações que dão suporte às atividades das plataformas, realizando navegação entre portos brasileiros. Em nenhuma delas há, até esta segunda-feira, registros de variantes.
Navio brasileiro Pardela também está cumprindo quarentena em Vitória
Navio brasileiro Pardela também está cumprindo quarentena em Vitória Crédito: Lim Hock Wu | Marine Traffic

OUTRO NAVIO JÁ CUMPRIU QUARENTENA NO ES

Recentemente, outra embarcação também ficou isolada no Espírito Santo. No último dia 12, o navio dinamarquês Robert Maersk deixou o Estado após ficar duas semanas em quarentena. A embarcação atracou no Cais de Paul, em Vila Velha, no final de julho. Ao todo, 11 tripulantes dele testaram positivo para a Covid-19, sendo que dois precisaram ser internados.
Em nota enviada na tarde desta segunda-feira, a Anvisa esclareceu que um deles, que não chegou a ser intubado, recebeu alta e voltou ao país de origem há uma semana, no último dia 23. Já o outro segue internado, mas apresentou melhoras e deixou o leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda.

Navio Robert Maersk

O Robert Maersk havia saído de Santos (SP), fretado por uma empresa brasileira para fazer o transporte de óleo diesel. Apesar do surto, o combustível foi descarregado, já que o procedimento era feito de forma mecanizada. O navio terminou de cumprir o isolamento no Porto de Vitória e seguiu viagem após os tripulantes presentes na embarcação testarem negativo para a Covid-19.

Atualização

31/08/2021 - 9:10
A empresa Wilson Sons Ultratug, que opera o navio Mandrião, passou o estado de saúde dos tripulantes infectados. A Petrobras esclareceu os protocolos adotados na P-48 e que não há casos de Covid-19 na unidade. O texto foi atualizado.

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