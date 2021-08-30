Navio brasileiro Mandrião está em quarentena, atracado em um terminal de Vitória Crédito: Celso Marino | Marine Traffic

o navio brasileiro Mandrião foi colocado em quarentena no último sábado (28), quando atracou no Em nota, a Anvisa informou quefoi colocado em quarentena no último sábado (28), quando atracou no Porto de Vitória , "em razão de alguns trabalhadores apresentarem sintomas compatíveis com a Covid-19". Na mesma data, os 46 tripulantes fizeram testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - terceiro navio começa a cumprir quarentena em Vitória

Dos três profissionais que testaram positivo, dois foram encaminhados para um hospital e o outro desembarcou para cumprir quarentena em terra. Ainda conforme a Anvisa, a embarcação presta serviços de apoio a plataformas e navega pela costa brasileira.

Dos 46 tripulantes do navio brasileiro Mandrião, três testaram positivo para a Covid-19 Crédito: Werther Krohing | Marine Traffic

Segundo consta no site da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) , a embarcação está no terminal de Bento Ferreira. No entanto, por meio de nota, a Codesa esclareceu que o Terminal Zemax é um terminal de uso privado (TUP) e "está fora da área do Porto Organizado de Vitória".

Questionada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou uma nota, por volta das 17h20 desta segunda-feira (30), informando que ainda não havia recebido notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária relacionada a uma nova embarcação em quarentena no Espírito Santo.

Navio brasileiro Mandrião está em quarentena, atracado em um terminal de Vitória Crédito: Vitor Vogel | Marine Traffic

Empresa responsável por operar o navio, a Wilson Sons Ultratug confirmou que ocorreram desembarques preventivos de três profissionais, mas que eles cumprem isolamento monitorado em rede hoteleira ou residência. "Dois apresentam sintomas leves e um está assintomático", esclareceu, em nota.

Segundo a empresa, a embarcação estava em operação na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro , e todos os outros tripulantes testaram negativo. "A companhia adota medidas preventivas rigorosas, que incluem testes PCR antes do embarque, uso obrigatório de máscaras e reforço na higienização", garantiu.

offshore e age rapidamente sempre que um colaborador reporta sintomas a bordo". Na Bacia de Campos, o navio Mandrião prestou apoio à plataforma P-48 da Petrobras que, por sua vez, garantiu que não há casos de Covid-19 na unidade e que segue um "rigoroso protocolo preventivo nas unidadese age rapidamente sempre que um colaborador reporta sintomas a bordo".

SKANDI BÚZIOS E PARDELA: OS OUTROS DOIS NAVIOS ISOLADOS

Navio Skandi Búzios, atracado cumprindo quarentena no Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na última sexta-feira (27), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou que dois navios estavam isolados na Capital capixaba: o brasileiro Pardela e o norueguês Skandi Búzios, que começaram a quarentena nos dias 20 e 21 de agosto, respectivamente. A situação deles é a seguinte:

Pardela: Atracado ao lado do Morro do Penedo, na Baía de Vitória, teve um caso confirmado de Covid-19. A pessoa que testou positivo para a doença foi autorizada a deixar a embarcação para fazer o isolamento em terra, assim como outros três tripulantes que tiveram contato com ela. Ao todo, a tripulação é composta por 50 profissionais.

Atracado ao lado do Morro do Penedo, na Baía de Vitória, teve um caso confirmado de Covid-19. A pessoa que testou positivo para a doença foi autorizada a deixar a embarcação para fazer o isolamento em terra, assim como outros três tripulantes que tiveram contato com ela. Ao todo, a tripulação é composta por 50 profissionais. Skandi Búzios: Atracado no cais comercial do Porto de Vitória, não tem positivados entre as 78 pessoas a bordo. No entanto, anteriormente, sete tripulantes foram infectados pelo novo coronavírus e desembarcaram, por helicóptero, no Rio de Janeiro. O isolamento é feito devido ao contato tido entre os que foram infectados e os demais.

Ainda de acordo com a Anvisa, ambas embarcações são de apoio marítimo, ou seja, atuam nas operações que dão suporte às atividades das plataformas, realizando navegação entre portos brasileiros. Em nenhuma delas há, até esta segunda-feira, registros de variantes.

Navio brasileiro Pardela também está cumprindo quarentena em Vitória Crédito: Lim Hock Wu | Marine Traffic

OUTRO NAVIO JÁ CUMPRIU QUARENTENA NO ES

Em nota enviada na tarde desta segunda-feira, a Anvisa esclareceu que um deles, que não chegou a ser intubado, recebeu alta e voltou ao país de origem há uma semana, no último dia 23. Já o outro segue internado, mas apresentou melhoras e deixou o leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda.

Navio Robert Maersk

O Robert Maersk havia saído de Santos (SP), fretado por uma empresa brasileira para fazer o transporte de óleo diesel. Apesar do surto, o combustível foi descarregado, já que o procedimento era feito de forma mecanizada. O navio terminou de cumprir o isolamento no Porto de Vitória e seguiu viagem após os tripulantes presentes na embarcação testarem negativo para a Covid-19.