Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Coligação de Lula processa candidato no ES por fake news

No total, são 15 ações em que o capixaba, o presidente Bolsonaro, seus filhos e aliados respondem por  “desinformação na internet”

Públicado em 

25 ago 2022 às 14:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dárcio Bracarense alega que não disseminou fake news:
Dárcio Bracarense alega que não disseminou fake news: "Não se pode mais questionar?" Crédito: Álbum pessoal
A coligação que apoia a candidatura de Lula à Presidência da República apresentou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 15 ações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), seus filhos e aliados por “desinformação na internet”. Entre os alvos da ação está o candidato a deputado federal pelo Espírito Santo Dárcio Bracarense (PL).
Segundo o UOL, no total, as ações da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) pedem a retirada de mais de 200 publicações de redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, Kwai, Gettr, YouTube, TikTok, Telegram e sites.

Veja Também

Visita de Bolsonaro ao ES: guardião do Convento é vítima de fake news

Há 100 anos, Vitória já vivia onda de fake news e vendia droga livremente

Bracarense está sendo processado porque é acusado pela coligação lulista de "insuflar e fomentar a narrativa de falta de confiabilidade no Sistema Eleitoral por falsa menção ao Partido dos Trabalhadores".
Há cerca de uma semana, em seu perfil no Instagram, o candidato questionou as agências de checagem por não terem esclarecido o motivo de, supostamente, um QR Code trazer as expressões “LULA” e “PT”, sugerindo possível favorecimento ao candidato petista.
O candidato alega que só estava exercendo um direito democrático e recusa a acusação de ter espalhado “desinformação na internet”. “Eu sei que, ao contrário do que estava circulando por aí, que o QR Code não transfere votos, eu sei que isso é fake news. Mas só questionei a veracidade às agências de checagem. Não se pode mais questionar?”, reclama Bracarense, um dos mais fiéis aliados de Bolsonaro no Estado.

Veja Também

Tenente “esquece” seu candidato a presidente e apoia Bolsonaro no ES

O candidato sem/sem: sem dinheiro, sem TV e sem o apoio do filho no ES

Pazolini vai apoiar pessoalmente um único candidato. Saiba quem é

Bracarense está sendo defendido pela advogada Karina Kuffa, a mesma que defende Jair Bolsonaro, o seu filho Eduardo e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) em algumas ações.
Também são alvo da ação da coligação de Lula no TSE os parlamentares Carla Zambelli (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ) e Coronel Tadeu (PL-SP); o ministro das Comunicações, Fábio Faria; e os jornalistas Milton Neves, Silvio Navarro e Kim Paim.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A eleição da religião, das profissões estranhas e dos candidatos "melancias"

Gnomo, Garçom e Fiscal do Povo: tem de tudo na eleição no ES

Líder político deixa de apoiar o filho para apoiar o sobrinho na eleição no ES

Quatro partidos de esquerda não têm candidatos no ES. A direita está completa

Candidato globalizado: vice de Guerino nasceu no México

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Eduardo Bolsonaro Fake news Jair Bolsonaro Lula PT TSE Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra
Editais e Avisos - 06/04/2026
Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados