Coligação de Lula processa candidato no ES por fake news

Há cerca de uma semana, em seu perfil no Instagram, o candidato questionou as agências de checagem por não terem esclarecido o motivo de, supostamente, um QR Code trazer as expressões “LULA” e “PT”, sugerindo possível favorecimento ao candidato petista.

O candidato alega que só estava exercendo um direito democrático e recusa a acusação de ter espalhado “desinformação na internet”. “Eu sei que, ao contrário do que estava circulando por aí, que o QR Code não transfere votos, eu sei que isso é fake news. Mas só questionei a veracidade às agências de checagem. Não se pode mais questionar?”, reclama Bracarense, um dos mais fiéis aliados de Bolsonaro no Estado.