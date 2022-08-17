Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Candidato globalizado: vice de Guerino nasceu no México

Marcus Magalhães viveu os três primeiros anos de vida naquele país e foi registrado na embaixada brasileira

Públicado em 

17 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcus Magalhães (à direita) concorre a vice-governador do ES na chapa de Guerino Zanon
Marcus Magalhães (à direita) concorre a vice-governador do ES na chapa de Guerino Zanon Crédito: Divulgação
Se quisesse, o candidato a vice-governador na chapa de Guerino Zanon poderia concorrer também no México. E estaria tudo dentro da lei. Como? Isso mesmo, o empresário Marcus Magalhães nasceu em terras mexicanas, no dia 11 de novembro de 1966. A coluna conta como isso aconteceu.
O corretor de café nasceu na cidade de Morelia no Estado de Michoacan, mas foi registrado na embaixada do Brasil na Cidade do México. Na capital, seu pai, Osman Francischetto de Magalhães, na época trabalhava na FAO, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

Veja Também

Gnomo, Garçom e Fiscal do Povo: tem de tudo na eleição no ES

O irmão de Marcus, Osman, também é mexicano. A irmã deles nasceu em Minas Gerais, mas nem por isso deixou de ter um vínculo com o país dos seus irmãos: ela recebeu o nome de Guadalupe, em homenagem à padroeira do México.

Veja Também

Os bastidores da escolha do vice de Guerino Zanon

Candidato ao governo do ES, Guerino declara R$ 738,6 mil em patrimônio

Cidadão mexicano, cidadão brasileiro, cidadão capixaba. Há seis anos, Magalhães se tornou Cidadão Espírito-Santense ao receber o título conferido pela deputada estadual Janete de Sá (PSB).
"Sou cidadão mexicano por nascimento e brasileiro nato. Vim para o Brasil com três anos de idade e consegui a cidadania do México em 2006. Portanto, sou candidato global"
Marcus Magalhães - Candidato a vice-governador do ES na chapa de Guerino Zanon (PSD)
Além do nascimento, o vínculo de Marcus Magalhães com o México é eterno por outro motivo. “Meu nome é em função de um vinho que papai tomava que se chamava Dom Marcus”, explica o candidato a vice, que aprecia também a tequila, a bebida mexicana por excelência que gosta de tomar em ocasiões especiais. “Também gosto de pimenta, como bom mexicano”, reforça.

Veja Também

A radicalização do discurso de Guerino Zanon

Guerino eleva tom de discurso bolsonarista na disputa ao governo do ES

Magalhães diz que não se lembra praticamente de nada dos três primeiros anos de vida no México, mas ele voltou àquele país quando fez 18 anos, levado pelo seu pai, numa viagem sentimental. “Morávamos numa cidade do interior onde papai ministrava cursos para extensionistas de toda a América Central e Caribe. Numa entidade chamada Crefal, até hoje ligada à FAO.”
E agora, invocando as bênçãos da Virgem de Guadalupe, tem a missão de se eleger vice-governador, o maior desafio da sua vida. É bom que não esqueça também de pedir a intercessão de Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora Aparecida. Que assim seja.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

México volta a exigir visto físico para entrada de brasileiros no país

Capixaba faz cerveja caseira e ganha prêmio internacional no México

Veja a lista dos 506 candidatos a deputado estadual no Espírito Santo

Eleitor que tumultuar votação pode ser preso, diz presidente do TRE-ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Guerino Zanon Governo do ES ONU Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026
Editais e Avisos - 06/04/2026
Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados