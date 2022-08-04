México volta a exigir visto físico para entrada de brasileiros no país

SÃO PAULO - A partir do dia 18 de agosto, o visto para a entrada de cidadãos do Brasil no México voltará a ser obrigatório. A mudança foi anunciada pela Embaixada do México e ocorre após apenas nove meses em que o país equiparou os brasileiros a outras nacionalidades exigindo somente uma autorização eletrônica.

O sistema para a expedição do aval deixou de funcionar regularmente há pelo menos dois meses. Oficialmente, segundo o governo mexicano, tratava-se de um problema técnico. Nesse período, centenas de pessoas perderam suas passagens ou desistiram de viajar para o país da América do Norte.

Cancún, no México: embaixada recomenda que os brasileiros não comprem pacotes turísticos para o país sem ter o visto impresso em seus passaportes Crédito: Instagram / Reprodução / @cancun

Agora, sem maiores explicações, a embaixada recomenda em seu site e nas redes sociais que os brasileiros não comprem passagens e pacotes turísticos para o país sem ter o visto físico impresso em seus passaportes. Questionada sobre os motivos da mudança, a embaixada do governo mexicano não respondeu. O agendamento para a emissão do visto pode ser feito no site citas.sre.gob.mx

A emissão do visto exige que o viajante compareça à embaixada em Brasília ou aos consulados em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O visto mexicano e a autorização eletrônica são dispensados no caso de o viajante ter o visto para entrar nos Estados Unidos válido. O mesmo vale para quem tem autorização para entrar em Canadá, Japão, Reino Unido ou Espaço Schenguen, composto por 22 dos 28 países membros da União Europeia.

A mudança repercutiu negativamente entre os brasileiros. Nas redes sociais as dúvidas e queixas se acumulam. "A autorização eletrônica valerá até 17 de agosto?", "Irei retirar toda e qualquer divulgação de viagens para o México da agência de viagens, não vou arriscar meus passageiros nesse absurdo", "Consulado por favor, explique melhor o que devemos fazer. Passageiros têm suas viagens compradas bem antes deste trâmite de visto. Site não deixa sair do passo 1 .... ninguém atende telefone e nem responde a e-mails. Não podem deixar os turistas assim sem respostas...merecemos respeito, por favor!!" são algumas das mensagens na página do Consulado Mexicano em São Paulo, no Facebook.

Por ora as dúvidas permanecerão. O consulado disponibiliza um telefone em seu site, com o aviso que ele está "temporariamente" fora do ar, situação que se mantém há dois meses.

A mudança ocorre também durante uma crise migratória com a entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos. A retomada da exigência estaria ligada a pressões dos EUA para tentar barrar esse fluxo de brasileiros que fazem no México a primeira parada antes de ingressar pela fronteira terrestre no vizinho ao norte.